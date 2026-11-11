"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde
Photo: © Photonews

Sélectionné pour la première fois chez les Diables Rouges à 29 ans, Hugo Cuypers vit un rêve éveillé. Convoqué au moment où il s'y attendait le moins, après son transfert à Monterrey, l'attaquant liégeois a désormais l'occasion de prouver qu'il aurait pu être appelé plus tôt et qu'il a toute sa place en sélection.

À 29 ans, Hugo Cuypers a découvert cette semaine les entraînements des Diables Rouges. Une première au moment où l'attaquant liégeois, désormais à Monterrey, au Mexique, s'y attendait le moins.

Convoqué par Mark Van Bommel pour cette trêve internationale de novembre, il pourrait connaître sa première apparition sous le maillot national jeudi en Turquie ou dimanche contre l'Italie.

Après avoir brillé avec le Chicago Fire, Cuypers avait choisi de poursuivre sa carrière sur le continent américain cet été plutôt que de revenir en Europe. Un choix qui pouvait lui laisser penser que ses chances de rejoindre la sélection s'étaient éloignées.

Hugo Cuypers aurait-il dû aller à la Coupe du monde ?

L'attaquant savait pourtant qu'il avait déjà été proche du groupe retenu pour la Coupe du monde. En conférence de presse, il a révélé avoir eu plusieurs échanges avec les responsables de la sélection au cours des derniers mois.

Lire aussi… Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"
"J'ai discuté avec Rudi Garcia plus tôt cette année, et j'ai rencontré Vincent Mannaert et Pierre Locht lorsqu'ils sont venus à Chicago en mars avec les Diables Rouges", a-t-il déclaré. Aurait-il dû y aller ? C'est à lui, maintenant, de le démontrer.

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