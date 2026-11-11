"Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !

Sergen Yalçin est le nouveau sélectionneur de la Turquie. Demain soir, il tentera de prendre un bon départ, avec les Diables Rouges comme premier adversaire.

Après trois ans sous les ordres de Vincenzo Montella, la Turquie veut écrire un nouveau chapitre grâce à Sergen Yalçin. Le nouveau sélectionneur n'est pas le nom le plus connu hors de Turquie (il n'a coaché qu'en Süper Lig) mais connaît le football local sur le bout des doigts.

Il sait donc mieux que quiconque qu'avec quatre défaites lors des quatre premiers matchs de Ligue des Nations, une relégation en Ligue B se profil. Le plus proche adversaire en ligne de mire pour l'éviter est...la Belgique, six points plus haut.

Sergen Yalçin sous pression dès ses débuts

Le match de demain soir sera donc celui de la dernière chance. "Notre position dans le groupe est claire. Nous avons une chance de jouer les barrages. Nous avons établi tous nos plans en vue de la victoire. Nous devons absolument prendre les 3 points et battre la Belgique. Se maintenir dans ce groupe est également très important", explique-t-il en conférence de presse, cité par la RTBF.

Mais il est également conscient de la qualité de l'équipe qui se dressera face à ses troupes : "En jouant contre des équipes de ce calibre, nous pouvons mieux évaluer notre niveau. Nous travaillons sur le long terme".

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Sergen Yalçin veut en tout cas faire bouger les lignes : "Nous avons de grandes responsabilités, nous en sommes conscients et nous nous sommes bien préparés. Nous sommes venus ici pour élever le niveau du football turc, jouer de beaux matchs et gagner la reconnaissance. Il n'est pas facile de changer certaines choses. Nous voulons accomplir de grandes choses ensemble. Il n'y a aucune raison pour que nous ne réussissions pas ici".