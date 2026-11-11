"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

Diego Moreira avait crevé l'écran lors du 16e de finale des Diables Rouges face au Sénégal, participant grandement au retournement de situation qui avait permis à la Belgique de se qualifier. Désormais, sous Mark van Bommel, il est un titulaire régulier.

L'année 2026 s'achève dans un peu moins de deux mois, et elle aura été celle de l'explosion pour Diego Moreira. Transféré contre 50 millions d'euros à l'AC Milan, il s'y est imposé comme un titulaire important et s'épanouit, comme il l'a expliqué au micro de la RTBF.

"Je me sens bien, l'intégration à Milan se passe bien. Je suis arrivé dans un groupe qui m'a très bien accueilli, qui m'a mis à l'aise dès le début. L'intégration générale a été facile, même si le football italien est un peu différent. J'ai réussi à passer un cap et maintenant, il faut juste continuer et être régulier", déclare-t-il.

Mark van Bommel a fait de Diego Moreira un titulaire

Cette évolution a été suivie d'un nouveau statut en équipe nationale. Mark van Bommel a immédiatement fait de Moreira un titulaire, le Liégeois démarrant trois des quatre rencontres durant la trêve internationale précédente - il n'a manqué la réception de la Turquie que pour excès de cartons jaunes.

"Mark van Bommel est un coach très humain, il prend des nouvelles de tous les joueurs. C'est vrai qu'avec un changement de coach, on ne sait jamais vraiment ce qui sera garanti", reconnaît le joueur de l'AC Milan. "Je crois qu'il me voit différemment de Rudi Garcia".

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Durant la Coupe du Monde, Moreira s'était mis en évidence en montant au jeu de manière décisive face au Sénégal : celui qui évoluait alors au Racing Strasbourg avait un pied dans les trois buts belges. "Je suis bien monté contre le Sénégal. J'étais un peu surpris de ne plus jouer après", reconnaît-il. "Mais c'était une manière de montrer que j'avais faim, que je voulais représenter la Belgique".