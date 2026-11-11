La défaite au Standard était celle de trop : un nouvel entraîneur de D1A prend la porte !

Tim Bakens n'est plus l'entraîneur de Beveren. Le club waeslandien a tranché dans le vif après la défaite du week-end dernier contre le Standard.

Le début de semaine est particulièrement agité sur les banc de Pro League : suivant l'exemple de La Louvière avec Edward Still, Genk a limogé Jess Thorup, avant que Michael Beale ne parte de Zulte Waregem de lui-même. Ce soir, c'est un nouveau C4 qui agite le championnat.

On a en effet appris le licenciement de Tim Bakens, l'entraîneur de Beveren. La défaite 3-0 au Standard aura donc été son dernier match sur le banc des promus. Son adjoint Dennis te Braak prend également la porte.

Trop de signaux d'alerte

"Nous avions pourtant très bien débuté la saison, avec des victoires contre Anderlecht, OH Leuven et STVV. Cependant, au fil des matchs, nous nous sommes rendu compte que nous nous éloignions de plus en plus des principes fondamentaux qui constituent notre identité footballistique", explique Bob Peeters dans le communiqué officiel.

"Bien entendu, nous sommes conscients qu'en tant que promu, nous serons parfois confrontés à nos limites face à des adversaires plus coriaces. C'est inhérent au niveau auquel nous évoluons. Mais c'est précisément dans ces moments-là qu'il est essentiel de rester fidèles à nos principes", poursuit le directeur sportif.

"Des principes qui ont non seulement fondé notre succès sportif, mais qui ont aussi renforcé les liens entre le club et ses supporters : l'audace, le courage, l'intensité et la volonté de pratiquer un football offensif. Nous avons constaté une dilution progressive de cette identité. Je tiens à préciser qu'il s'agit d'une responsabilité collective, qui incombe au personnel, aux joueurs et à la direction", peut-on lire.



