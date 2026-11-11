La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais
Photo: © Photonews
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Son nom, apparu dans la liste des joueurs repris par Gil Swerts, ne vous disait peut-être rien : Renzo Tytens était en effet sélectionné pour la première avec les Espoirs, après avoir évolué en U17, U18 et U19. Le latéral de Lyngby n'était pas inconnu des suiveurs assidus du Club de Bruges.

Qui est Renzo Tytens ? À 21 ans, le latéral gauche de Lyngby, au Danemark, a été appelé pour la première fois par Gil Swerts avec les Espoirs belges. Une sélection importante, puisqu'en fin de saison, les U21 iront en Albanie et en Serbie disputer le Championnat d'Europe, qui constituera une belle vitrine.

Mais Tytens se met déjà en évidence avec son club. Selon les informations du journaliste italien Rudy Galetti, le néo-international espoirs serait en effet sur la liste de plusieurs clubs anglais parmi lesquels Portsmouth, actuellement 11e de Championship. 

Sheffield, 10e de Championship, et Toulouse (Ligue 2) seraient également sur les rangs pour le jeune belge, sous contrat jusqu'en 2030 au Lyngby BK et estimé à 500.00 euros sur Transfermarkt. 

Un produit du centre de formation du PSV, passé par Bruges

Renzo Tytens a été formé en majeure partie au PSV Eindhoven, qu'il a rejoint à l'âge de 10 ans en provenance du KV Malines. En 2024, il quittait les Pays-Bas et revenait en Belgique, s'engageant au Club de Bruges où il intégrait le Club NXT.

Après une saison et demi en Challenger Pro League (31 matchs, 2 assists), Tytens est ensuite reparti, cette fois direction le Danemark, afin de relever son premier défi en équipe A. Il s'est rapidement imposé à Lyngby, participant à la fin de saison et à la promotion du club en D1 danoise. 

Cette saison, Lyngby est 10e de D1 danoise et le Belge y est un cadre, avec 14 matchs disputés (un assist), tous en tant que titulaire. Suffisant pour taper dans l'oeil de Gil Swerts, qui l'a donc appelé pour la première fois avec les Espoirs. 

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