La machine est bel et bien lancée : un entraîneur de D1A démissionne !

Le carrousel des entraîneurs de Pro League fonctionne maintenant à plein régime. Ce soir, c'est Zulte Waregem qui est à la recherche d'un nouveau coach. Mais cette fois, c'est Michael Beale qui quitte le club de son plein gré.

Les trêves internationales d'octobre et novembre sont généralement propices aux décisions importantes pour les clubs chez qui les résultats ne sont pas/plus à hauteur des attentes. Les derniers jours n'ont pas déçus.

Après La Louvière et Genk, c'est au tour de Zulte Waregem d'être face à la recherche d'un nouveau T1. Het Nieuwsblad rapporte en effet que Michael Beale n'est plus l'entraîneur du Essevee.

De la friture sur la ligne

Le coach anglais n'a pas été viré : il aurait lui-même démissionné. Le récent 0 sur 18 de l'équipe y est évidemment pour quelque chose. Mais plus largement, Beale ne serait plus sur la même longueur d'onde que sa direction.

L'ancien adjoint de Steven Gerrard et entraîneur de Sunderland, des Queen's Park Rangers ou encore des Glasgow Rangers était arrivé en Pro League cet été après une période d'un an et demi d'inactivité.

Alors que Zulte Waregem présente le pire état de forme de la D1A, voilà maintenant le club face à la périlleuse mission de se trouver un nouveau T1.





Présents dans le top 6 durant les six premières journées, les protégés de l'Elindus Arena sont désormais quatorzièmes, encaissant pas moins de 16 buts lors des cinq derniers matchs.