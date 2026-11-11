La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht
Photo: © photonews
Deviens fan de Anderlecht! 4394

Le hooliganisme reste un chapitre sombre du football, mais un nouveau documentaire de la RTBF apporte un regard particulier sur cet univers fermé. Dans « Free Fight », les « free fights », des combats clandestins entre groupes de supporters de clubs rivaux, sont suivis de près. Le noyau dur d’Anderlecht y occupe une place importante.

Le documentaire suit notamment Patrick, un supporter d’Anderlecht de 52 ans qui fait partie des BCS, un groupe de hooligans fondé en 1996. Il a entre-temps passé le flambeau à son fils John, âgé de vingt ans, qui dirige aujourd’hui les BCS Youth.

Le hooliganisme anderlechtois de père en fils

Pour Patrick, tout tourne avant tout autour du lien avec son club et son groupe. Les supporters se considèrent comme un groupe d’amis soudé, au sein duquel la passion du football occupe une place centrale. Le documentaire montre comment ce lien se transmet même de génération en génération.

Le photographe Sebastian Steveniers a suivi le monde des free fights pendant deux ans. Il a réalisé des images de ces combats secrets entre hooligans de différents clubs, obtenant ainsi un aperçu unique d’un milieu qui se dérobe généralement aux regards. Les affrontements se déroulent dans des lieux isolés et sont organisés en dehors des stades de football.

Le côté sombre du hooliganisme également abordé

Les réalisateurs ne cachent toutefois pas que derrière la camaraderie se dissimule aussi une réalité violente. La grave confrontation entre les supporters d’Anderlecht et du Standard, le 15 décembre 2019, est ainsi évoquée. Lors de ces affrontements près de Sclessin, huit personnes avaient été blessées, dont trois policiers. Pour John, il s’agissait d’un moment important dans son propre passage de fils de supporter à hooligan.


« Free Fight » met également en lumière les expériences de l’ancien hooligan anglais Cass Pennant, qui a longtemps fait partie de la célèbre ICF de West Ham United. Le documentaire sera diffusé le mardi 17 novembre sur Tipik (RTBF) et pourra aussi être visionné via RTBF Auvio.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht

Plus de news

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht brise le silence !

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht brise le silence !

19:40
Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

20:20
Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

19:00
"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

19:55
La machine est bel et bien lancée : un entraîneur de D1A démissionne !

La machine est bel et bien lancée : un entraîneur de D1A démissionne !

18:50
Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

Brian Riemer révèle qu'un international danois est au fond du trou : "Il était en larmes au téléphone"

19:20
La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

La RAAL cherche toujours : un ancien d'entraîneur de l'Union a refusé

18:30
Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

18:40
"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

"J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel

18:20
Les jeunes Brugeois portent les U19 en qualifications pour l'Euro

Les jeunes Brugeois portent les U19 en qualifications pour l'Euro

18:00
Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

17:30
Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

17:00
La RAAL se rassure un peu avec une large victoire en amical face à un club de D1 FFA

La RAAL se rassure un peu avec une large victoire en amical face à un club de D1 FFA

16:00
🎥 Qui aime bien châtie bien ? Stijn Stijnen très sévère avec Radja Nainggolan depuis la tribune

🎥 Qui aime bien châtie bien ? Stijn Stijnen très sévère avec Radja Nainggolan depuis la tribune

16:30
Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

15:30
De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

10:20
Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

15:00
L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

11:40
6
Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

14:30
500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

13:00
Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

13:30
6
Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

12:40
Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

12:00
Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

12:20
Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

11:20
Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

11:00
On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

10:40
Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

10:00
Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

09:40
Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

09:00
🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

09:20
D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

22:20
Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

06:00
"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

08:40
Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

07:40
Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

08:20

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved