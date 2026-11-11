La nouvelle réalité des tribunes : plongée dans le monde secret des hooligans d’Anderlecht

Le hooliganisme reste un chapitre sombre du football, mais un nouveau documentaire de la RTBF apporte un regard particulier sur cet univers fermé. Dans « Free Fight », les « free fights », des combats clandestins entre groupes de supporters de clubs rivaux, sont suivis de près. Le noyau dur d’Anderlecht y occupe une place importante.

Le documentaire suit notamment Patrick, un supporter d’Anderlecht de 52 ans qui fait partie des BCS, un groupe de hooligans fondé en 1996. Il a entre-temps passé le flambeau à son fils John, âgé de vingt ans, qui dirige aujourd’hui les BCS Youth.

Le hooliganisme anderlechtois de père en fils

Pour Patrick, tout tourne avant tout autour du lien avec son club et son groupe. Les supporters se considèrent comme un groupe d’amis soudé, au sein duquel la passion du football occupe une place centrale. Le documentaire montre comment ce lien se transmet même de génération en génération.

Le photographe Sebastian Steveniers a suivi le monde des free fights pendant deux ans. Il a réalisé des images de ces combats secrets entre hooligans de différents clubs, obtenant ainsi un aperçu unique d’un milieu qui se dérobe généralement aux regards. Les affrontements se déroulent dans des lieux isolés et sont organisés en dehors des stades de football.

Le côté sombre du hooliganisme également abordé

Les réalisateurs ne cachent toutefois pas que derrière la camaraderie se dissimule aussi une réalité violente. La grave confrontation entre les supporters d’Anderlecht et du Standard, le 15 décembre 2019, est ainsi évoquée. Lors de ces affrontements près de Sclessin, huit personnes avaient été blessées, dont trois policiers. Pour John, il s’agissait d’un moment important dans son propre passage de fils de supporter à hooligan.



« Free Fight » met également en lumière les expériences de l’ancien hooligan anglais Cass Pennant, qui a longtemps fait partie de la célèbre ICF de West Ham United. Le documentaire sera diffusé le mardi 17 novembre sur Tipik (RTBF) et pourra aussi être visionné via RTBF Auvio.