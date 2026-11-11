La RAAL se rassure un peu avec une large victoire en amical face à un club de D1 FFA

La Louvière a du travail en cette trêve internationale. En coulisses d'abord, la direction devant trouver un successeur à Edward Still, licencié dimanche dernier. Et sur le terrain, où les Loups doivent réagir et retrouver un peu de confiance.

C'était l'idée du match amical organisé par cette semaine entre la RAAL et l'Union Rochefortoise, club de D1 FFA qui a récemment fait la une (et ses preuves) en éliminant La Gantoise dès les 16e de finale de la Croky Cup.

Sous la direction des adjoints d'Edward Still (Clément Tainmont, Antoine Turi, Jordi Jansen et Ibrahima Sonko), les Loups se sont aisément imposés face au 2e de D1 FFA, se donnant un boost de confiance bien nécessaire.

À la mi-temps, Elias Filet et Leandro Rousseau avaient déjà fait le break en faveur de la RAAL, qui inscrira encore deux buts en seconde période des oeuvres de Kovacs et Isah.

Le onze louviérois pour cette rencontre (source : site officiel de la RAAL)

91 Radelet

07 Kovacs

09 Filet

18 Delos

25 Lamego

30 Gruber

44 Boukamir

48 Coulibaly

78 Tajaouart

90 Rousseau

99 Okou



En parallèle à cette rencontre, la direction louviéroise poursuit ses recherches concernant le successeur d'Edward Still, "dont le nom sera révélé dans les prochains jours", précise le communiqué du club. Yves Vanderhaeghe, piste citée dès le début de semaine, ne sera pas l'heureux élu.