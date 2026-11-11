La recherche de la RAAL continue : un candidat a refusé la succession d'Edward Still

Qui sera le nouvel entraîneur de la RAAL après le licenciement dimanche d'Edward Still ? On sait en tout cas déjà qui ne le sera pas : Yves Vanderhaeghe.

La défaite à domicile face au Cercle de Bruges a été fatale à Edward Still, qui a pris la porte avant même sa conférence de presse d'après-match, Salvatore Curaba venant confirmer devant les caméras de DAZN la fin de leur collaboration. Depuis, plusieurs noms circulent pour lui succéder sur le banc des Loups.

On a ainsi évoqué l'ancien entraîneur des Loups Frédéric Taquin, l'ex-coach de Zulte Waregem Sven Vandenbroeck mais aussi et surtout Yves Vanderhaeghe, actuellement en poste aux Francs Borains, en Challenger Pro League.

Yves Vanderhaeghe reste aux Francs Borains

Une piste qui se refroidit désormais, à en croire le Nieuwsblad. Si des discussions entre la direction louviéroise et Yves Vanderhaeghe ont bel et bien eu lieu, elles n'ont mené vers rien de concret, et le coach du RFB ne viendra pas à l'Easi Arena.

Les Francs Borains réalisent jusqu'à présent une excellente saison : bien mieux que de lutter pour leur maintien comme la saison passée, les hommes de Vanderhaeghe sont 4e de Challenger Pro League, à deux points du deuxième (Dender) et donc pleinement en lice pour jouer la montée.



Sven Vandenbroeck reste une option sérieuse pour succéder à Still sur le banc louviérois. On imagine que le nouvel entraîneur de la RAAL sera nominé avant la fin de la trêve internationale.