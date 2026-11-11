L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

La plainte déposée par le Club de Bruges contre Anderlecht suscite des remous dans le football belge. Certains clubs de Jupiler Pro League s'étonnent de la méthode employée par les Blauw & Zwart dans ce dossier lié au quota de joueurs formés en Belgique.

Anderlecht n'a pas respecté le quota réglementaire sur sa feuille de match, avec cinq joueurs formés en Belgique inscrits au lieu des six requis. La décision du Club de Bruges d'entamer des démarches juridiques suscite toutefois l'agacement de plusieurs clubs, qui déplorent surtout la méthode employée.

Les relations au sein de la Pro League sous pression

Plusieurs formations de première division estiment que les Brugeois auraient pu privilégier une autre approche. Leur initiative est donc loin de faire l'unanimité et alimente les tensions entre des clubs déjà régulièrement en désaccord.

Cette affaire risque également de dégrader davantage les relations entre Anderlecht et le Club de Bruges. Déjà tendus, les rapports entre les deux poids lourds du football belge pourraient peser un peu plus sur les discussions au sein de la Pro League.

La prochaine réunion promet d'être animée

Le dossier devrait s'inviter à la prochaine réunion de la Pro League. Au vu des réactions qu'il suscite, les échanges s'annoncent particulièrement animés.

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L'affaire prend une dimension qui dépasse le litige juridique entre les deux clubs. Elle soulève à nouveau la question de la solidarité entre les membres de la Pro League et met en lumière les rapports de force qui traversent le football professionnel belge.