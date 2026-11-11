L'attente numéro un de Van Bommel contre les Turcs : "Nous l'avons déjà fait par moments en France"

Demain, la Belgique défiera la Turquie à Izmir. Mark van Bommel prévient : le 3-0 du match aller ne présage pas une rencontre facile, que du contraire.

Un mois après l'avoir battue 3-0 à Sclessin, la Belgique retrouve la Turquie sur ses terres. Dans les catacombes du stade d'Izmir, Mark van Bommel a préfacé la rencontre à la veille de cette rentrée diabolique.

"Nous n'avons pas complètement dominé la Turquie à Liège, même si le résultat pourrait laisser penser le contraire. Ils se sont procuré plus d'occasions que leurs adversaires à chaque fois, donc ils en créent beaucoup. Ils n'ont tout simplement pas su concrétiser", prévient Mark van Bommel, cité par La Dernière Heure.

Quelle Turquie avec Sergen Yalçin ?

D'autant que les Turcs veulent repartir de l'avant avec leur nouveau sélectionneur Sergen Yalçin. "Avec ce nouvel entraîneur, le style de jeu sera probablement différent. Nous devons nous y préparer, et je pense que nous l'avons bien fait".

Au-delà de cette inconnue dans l'équation, Mark van Bommel attend surtout une équipe belge dominatrice dans le jeu : "Nous l'avons déjà fait par moments en France, même si c'était moins fréquent. C'est notre objectif : nous voulons nous améliorer à chaque fois.

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"Il y aura des moments où nous n'arriverons pas à contenir l'adversaire, mais il faut alors structurer le jeu. Ce groupe est intelligent et capable de le faire. Ce n'est pas facile, car nous n'avons que deux ou trois jours. Mais nous avons plutôt bien géré la dernière fois, et je pense que nous pouvons le refaire", conclut-il.