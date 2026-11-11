Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje
Photo: © photonews

Fils de Todd Beane et de Chantal Cruijff, Shae Cruijff-Beane a été convoqué pour la première fois en sélection américaine U18. Il fait partie des quelques joueurs de cette équipe qui évoluent déjà en Europe.

Un nouveau Cruijff s'annonce dans le monde du football international. Après la légende néerlandaise Johan et son fils Jordi, aujourd'hui directeur technique de l'Ajax Amsterdam, voici Shae Cruijff-Beane.

Fils de Todd Beane, un ancien joueur professionnel américain de MLS, fondateur de TOVO Academy, un réputé centre d'immersion football à Barcelone, et de Chantal Cruijff, la fille de Johan, Shae Cruijff-Beane est sélectionné pour la première fois en équipe nationale américaine des moins de 18 ans.

Il évolue au poste de milieu de terrain dans les équipes de jeunes du club catalan Gimnàstic de Tarragona, la famille résidant près de Barcelone où Todd Beane dirige son académie.

Les jeunes Américains s'implantent en Europe

Dans une sélection composée, déjà, de quelques joueurs implantés dans des clubs des cinq grands championnats européens (OGC Nice, Brentford, Ajax Amsterdam), les jeunes pousses américaines semblent prometteuses et le petit-fils de Johan Cruijff fait partie de cette génération.

La sélection se rendra d'ailleurs en Europe, pour un stage au Portugal et des rencontres contre les équipes de jeunes portugaises et norvégiennes.

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