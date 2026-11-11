Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !
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Nicolò Tresoldi a déjà indiqué à plusieurs reprises qu'il rêvait d'un jour jouer pour l'AC Milan. Et il aurait en réalité déjà pu le faire : un journaliste italien a dévoilé les détails d'une opération qui a capoté au tout dernier moment.

L'histoire remonte à l'été 2021, lorsque Nicolo Tresoldi évoluait encore à Hanovre. Selon Matteo Moretto, journaliste italien, le jeune attaquant s'était alors rendu à Milan afin de finaliser les derniers détails de son futur transfert en Lombardie. Il avait visité tant le centre d'entraînement de Milanello que le siège du club.

"Le transfert était pratiquement conclu. Il ne manquait plus que les signatures", a raconté Moretto sur la chaîne YouTube de Fabrizio Romano. Paolo Maldini et Frederic Massara étaient alors responsables de la politique sportive de l'AC Milan et avaient préparé l'arrivée de Tresoldi.

Pourtant, l'opération a échoué au tout dernier moment. Tresoldi n'a pas signé et est retourné en Allemagne. L'AC Milan n'est ensuite pas revenu à la charge. L'attaquant a par la suite prolongé son contrat à Hanovre,et on connaît la suite : une signature au Club de Bruges, où il est en train d'exploser. Moretto n'a pas précisé pourquoi l'accord n'avait finalement pas été signé.

Une nouvelle chance pour Tresoldi à l'AC Milan ?

Cinq ans plus tard, la situation est totalement différente. Tresoldi impressionne non seulement la Belgique mais aussi l'Europe avec les Blauw & Zwart, et son triplé contre l'Inter Milan à San Siro n'est d'ailleurs pas passé inaperçu en Italie.


Selon Moretto, l'AC Milan suivrait sans surprise à nouveau l'évolution de Tresoldi avec beaucoup d'intérêt. Mais l'affaire leur coûtera nettement plus cher qu'à l'époque !

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