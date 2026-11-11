Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Le STVV a annoncé une collaboration pour le moins particulière. Le club limbourgeois s’associe en effet à Aoashi, l’un des mangas de football les plus populaires au Japon. La série de mangas a ainsi dépassé les 26 millions d’exemplaires en circulation. Avec ce projet, les Canaris souhaitent encore accroître leur notoriété au Japon.

La collaboration a été annoncée lundi via le site japonais de la STVV. Aoashi raconte l’histoire d’Ashito Aoi, un jeune footballeur qui tente de percer en passant par un centre de formation. Le développement des talents y occupe une place centrale, tout comme au STVV, qui sert depuis des années de tremplin aux joueurs japonais vers le football européen.

Des joueurs du STVV auront également un rôle dans ce manga

L’auteur Yugo Kobayashi a spécialement réalisé, pour cette collaboration, un dessin du personnage principal Ashito Aoi portant le maillot trudonnaire. Il travaille également sur des illustrations de trois joueurs du club limbourgeois : Shogo Taniguchi, Nelson Ishiwatari et... Arbnor Muja, soulignant ainsi que d'autres joueurs que les Nippons ont leur place dans l'histoire.

L’illustration complète sera dévoilée ultérieurement. Une interview exclusive entre Kobayashi et le CEO de STVV, Takayuki Tateishi, est également prévue. Le club planifie par ailleurs une campagne permettant aux supporters de remporter des produits exclusifs issus de cette collaboration.

Kobayashi ne tarit pas d’éloges sur le club limbourgeois. "Je me demande pourquoi ce club, devenu un tremplin pour les joueurs japonais en Europe, ne reçoit pas davantage de reconnaissance", a-t-il déclaré sur le site japonais du club. Selon l’auteur, le rôle de Saint-Trond dans le football japonais est bien plus important que beaucoup ne le pensent.



"Ce que ce club a accompli au cours des dix dernières années est vraiment fantastique pour l’histoire du football japonais", souligne le mangaka. Il espère que sa série permettra à davantage de Japonais de découvrir le STVV.