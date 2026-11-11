Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

Jeudi en Turquie, les Diables Rouges devraient officialiser leur statut de tête de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028. Pour les en priver, il faudrait une lourde défaite à Izmir, suivie d'un improbable concours de circonstances lors de la dernière journée. Le football est une science inexacte, mais un tel scénario relèverait presque de la fiction.

Après un mois d'octobre marqué par quatre rencontres internationales, les sélections européennes retrouvent un programme plus classique. Les deux dernières journées de la phase de groupes de la Ligue des Nations auront toutefois un double enjeu : poursuivre l'aventure dans la compétition et préparer les éliminatoires de l'Euro 2028.

Les trois premières nations de chaque groupe de la Ligue A, dans laquelle évolue la Belgique, seront en effet assurées d'être têtes de série lors des qualifications pour le prochain championnat d'Europe. Un avantage précieux au moment du tirage au sort. Si les Diables Rouges n'ont pas encore officiellement décroché ce statut, les différentes projections leur accordent 99,99 % de chances d'y parvenir.

Troisièmes de leur groupe avec six points, les Belges peuvent encore mathématiquement terminer à la première comme à la dernière place. Leur déplacement en Turquie, jeudi soir, pourrait toutefois leur permettre d'écarter définitivement ce second scénario.

La Belgique tout près d'être tête de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028

Un partage suffirait aux hommes de Mark Van Bommel pour s'assurer de terminer parmi les trois premiers. Même une défaite en Turquie laisserait les Diables Rouges dans une position très favorable, tant les conditions nécessaires à une dernière place semblent improbables.

Il faudrait que la Belgique perde ses deux dernières rencontres et que la Turquie s'impose également en France lors de l'ultime journée. Les Turcs devraient aussi combler leur important retard à la différence de buts, actuellement de -9, contre +1 pour les Belges.



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Sauf improbable retournement de situation, la Belgique rejoindra donc l'Espagne, le Portugal, la France, l'Angleterre, les Pays-Bas, la Grèce et l'Italie dans le pot 1. Autant de nations qu'elle ne pourra pas affronter lors de ces éliminatoires. Pour accéder aux quarts de finale de cette Ligue des Nations, les Diables Rouges devront en revanche récolter au moins quatre points sur six lors de leurs deux dernières rencontres.