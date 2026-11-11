Les explications après la surprise : mais comment Jacky Mathijssen s'est-il retrouvé à la RAAL ?

La RAAL a surpris ses supporters en nommant Jacky Mathijssen comme nouveau directeur technique. Mais comment expliquer cette arrivée ?

C'était l'une des revendications des supporters louviérois depuis des semaines : plus de clarté quant à la composition de la direction sportive. "Nous avons pointé les incohérences et les imperfections de la gestion sportive du club. La direction a présenté sa vision et communiqué un nouvel organigramme visant à clarifier les responsabilités. Les réponses apportées restent mitigées et nous attendons désormais des actes", avancaient les Green Boys dans un précédent communiqué.

Le board des Loups est passé à l'acte en nommant Jacky Mathijssen comme nouveau directeur technique, un poste qui n'était plus pourvu depuis le départ de Nicolas Frutos à Charleroi.

Salvatore Curaba et Toni Turi montrent donc avec cette arrivée que la remise en question est générale et s'accompagne de solutions. Reste que le nom de Jacky Mathijssen a surpris aux abords de l'Easi Arena.

Retrouvailles hennuyères

L'ancien sélectionneur des Diablotins figure dans le répertoire de Salvatore Curaba depuis longtemps. Les deux hommes ont même joué ensemble pendant ans du côté du Sporting Charleroi. Depuis, ils n'ont jamais perdu contact.

"C'est un véritable plaisir de retrouver Salvatore. J'éprouve un profond respect pour lui, tant pour son parcours professionnel que pour tout ce qu'il a accompli. Son ambition de maintenir la RAAL en Division 1 et de continuer à faire grandir le club constituera une motivation quotidienne", explique Mathijssen dans le communiqué officiel.





Le nouveau venu veut amener un souffle d'optimisme : "Les infrastructures et le travail déjà accompli cette saison sont des bases solides sur lesquelles nous pouvons construire. Pour mener à bien cette mission, nous aurons toutefois besoin de tout le monde : les joueurs, le staff, les collaborateurs, les supporters et, plus largement, tous les Louviérois".