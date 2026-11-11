Les jeunes Brugeois portent les U19 en qualifications pour l'Euro

L'équipe nationale belge U19 a parfaitement entamé le deuxième tour de qualification pour l'Euro de l'été prochain en Tchéquie. Les jeunes Belges ont battu le Kosovo 2-0 à Airdrie, en Écosse. Deux jeunes talents du Club de Bruges ont joué les premiers rôles.

Après une première mi-temps sans but, Naim Amengai et Jessie da Silva ont fait la différence dès la reprise. Amengai a ouvert le score à la 47e minute, avant que Da Silva ne double l'avantage à peine deux minutes plus tard. Ces deux produits du centre de formation brugeois ont ainsi offert un départ idéal à la Belgique dans ces qualifications.

Les Belges s'étaient pourtant compliqué la tâche avant cela. Mohamed El Adfaoui, milieu de terrain de La Gantoise, a en effet manqué un penalty à la dixième minute.

Le Kazakhstan et l'Ecosse encore au programme

L'équipe de Bob Browaeys affrontera le Kazakhstan samedi. Mardi, ce sera au tour de l'Écosse, qui organise ce groupe de qualification en tant que pays hôte. Les trois premiers du groupe se qualifieront pour le dernier tour de qualification, le tour Élite.

La Belgique avait brillé lors du premier tour qualificatif, terminant en tête de son groupe avec sept points. Les U19 avaient battu Chypre (4-0) et la Slovénie (0-3), tandis qu'ils avaient partagé l'enjeu avec la Suède sur le score de 3-3.



L'ambition est claire : enfin retrouver l'Euro U19. La dernière participation belge à la phase finale remonte en effet à 2011.