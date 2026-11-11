Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

En grande difficulté en championnat, Manchester United serait sur le point de se séparer de Michael Carrick, qui ne semble toutefois pas porter seul la responsabilité de cette crise. Pour lui succéder, les Mancuniens seraient proches d'un accord avec Mauricio Pochettino, l'actuel sélectionneur des États-Unis.

Malgré sa remontée spectaculaire contre Aston Villa, Manchester United occupe une place de relégable en Premier League après dix journées.

Avec seulement huit points sur trente, les Mancuniens réalisent l'un des pires débuts de saison de leur histoire. Une situation qui fragilise considérablement Michael Carrick, dont l'avenir sur le banc ne tient plus qu'à un fil.

Si l'ancien milieu de terrain ne semble pas porter seul la responsabilité de ces difficultés, les Red Devils ont besoin d'un électrochoc pour se relancer en championnat. Leur bilan européen est moins préoccupant, avec six points récoltés en quatre rencontres de Ligue des champions.

Mauricio Pochettino pour remplacer Michael Carrick à Manchester United

Alors que le sort de Carrick ferait actuellement l'objet de discussions en interne, la direction mancunienne aurait déjà trouvé un accord avec un potentiel successeur, selon nos confrères de The Athletic.

Il s'agirait de Mauricio Pochettino, ancien entraîneur de Tottenham et actuel sélectionneur des États-Unis. Un accord resterait à trouver pour le libérer de ses fonctions et lui permettre de rejoindre Old Trafford dans les prochains jours. Également cité parmi les candidats, Didier Deschamps ne devrait donc pas retrouver un banc dans l'immédiat.



