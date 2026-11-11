Noa Lang sévèrement pris pour cible par un compatriote : « Il gâche tout »

Noa Lang essuie à nouveau de vives critiques aux Pays-Bas. L'ancien maître à jouer du Club de Bruges est sous le feu des critiques après son conflit avec les supporters de Naples. Sur le plateau de l'émission Rondo, l'ancien international Theo Janssen ne l'a pas épargné et estime que le Néerlandais devrait surtout se remettre en question.

Noa Lang a été sifflé dimanche par ses propres supporters lors du match nul contre la Lazio (1-1). L'attaquant a réagi en mettant sa main derrière son oreille, ce qui a naturellement provoqué encore davantage de mécontentement dans les tribunes.

Theo Janssen y voit un problème récurrent

L'incident a été longuement évoqué dans l'émission Rondo sur Ziggo Sport. Robin Pröpper comprenait la réaction de Lang, mais Theo Janssen (passé par Genk en 2003-2004 et international néerlandais à 5 reprises) ne partageait pas cet avis. “Ce n'est pas la première fois avec lui. C'est quelque chose qui revient sans cesse. Il a tellement de qualités, mais il n'arrive tout simplement pas à les exprimer”, a jugé l'ancien milieu de terrain.

Janssen estime que, compte tenu de son talent, Lang devrait toujours être un titulaire indiscutable. Selon lui, l'attaquant se met toutefois trop souvent lui-même des bâtons dans les roues. “Il devrait tout simplement être titulaire à chaque match. Il gâche tout par son côté joueur et son comportement.”

L'incident n'est pas resté sans conséquence. Le capitaine de Naples, Amir Rrahmani, a averti Lang durant le match qu'il devait faire attention. Le Néerlandais avait déjà reçu un carton jaune et, selon son coéquipier, il provoquait également l'arbitre.



L'entraîneur Massimiliano Allegri l'a lui aussi appelé après la rencontre à prendre davantage ses responsabilités. Sur le plan sportif, Lang a toutefois été important : il a contribué à l'égalisation de Naples grâce à un centre.