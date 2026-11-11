Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question
Photo: © photonews

Didier Lamkel Zé est toujours à la recherche d'un nouveau club. Mis à l'essai ces derniers jours au Radomiak Radom, l'ancien attaquant de l'Antwerp et de Saint-Trond suscite des doutes quant à sa condition physique. Le Camerounais poursuit les entraînements avec le club polonais, mais doit encore convaincre le staff technique.

En difficulté sur le plan sportif, le Radomiak Radom cherche de toute urgence à renforcer son attaque. Relégable, le club polonais souhaite recruter un joueur immédiatement opérationnel. C'est précisément ce qui freine le dossier Lamkel Zé : si ses qualités techniques ne sont pas remises en question, sa condition physique soulève des interrogations.

Son expérience en Ligue 1 constituait pourtant un argument en sa faveur. Sous les couleurs du FC Metz, le Camerounais a inscrit quatre buts en dix-huit rencontres dans l'élite française. Le Radomiak ne souhaite toutefois pas prendre le risque d'engager un joueur incapable de renforcer immédiatement son équipe.

De héros de l'Antwerp à globe-trotter

En Belgique, Lamkel Zé reste surtout associé à son passage à l'Antwerp. Entre 2018 et 2021, il y a régulièrement fait étalage de son talent, tout en multipliant les incidents en dehors du terrain. En 88 rencontres avec le Great Old, il a inscrit 21 buts et délivré douze passes décisives. Il a également remporté la Coupe de Belgique en 2020.

La suite de sa carrière a été marquée par de nombreux changements de club. Prêté au DAC Dunajská Streda, à Khimki et à Metz, il a ensuite rejoint le KV Courtrai, puis porté les couleurs du Wydad Casablanca et de plusieurs formations turques, dont Hatayspor. En janvier 2025, Saint-Trond lui avait offert un retour en Belgique, avec l'espoir de le voir retrouver son niveau anversois.

L'aventure à Saint-Trond a également tourné court

Chez les Canaris, l'attaquant avait signé des débuts encourageants, inscrivant quatre buts en onze rencontres. La collaboration s'est toutefois rapidement dégradée. Après plusieurs absences aux entraînements, il avait été écarté du groupe par Felice Mazzu. Brièvement réintégré à la suite du changement d'entraîneur, il avait finalement vu son aventure trudonnaire prendre fin sous Wouter Vrancken.

Lamkel Zé avait ensuite rejoint le Qingdao Hainiu, en Chine, où il avait inscrit huit buts et délivré deux passes décisives en treize matchs officiels. Début 2026, il avait pris la direction du Kazma SC, au Koweït. Une expérience qui semble désormais terminée.

Son essai au Radomiak Radom pourrait lui permettre de revenir en Europe. Pour concrétiser cette possibilité, il devra cependant rassurer le staff sur sa capacité à répondre aux exigences physiques de la compétition. Toujours présent à l'entraînement, le Camerounais conserve une occasion de convaincre, mais son avenir reste incertain.

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