On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

Onhaye et Habay-la-Neuve s'affrontent ce mercredi en match remis de la neuvième journée de D1 FFA. Un duel de bas de tableau entre deux équipes qui ne devancent que Flénu, la lanterne rouge.

Le football amateur ne fait pas relâche pendant la trêve internationale. Ce mercredi après-midi, Onhaye accueillera Habay-la-Neuve dans une rencontre reportée de la neuvième journée de D1 FFA. Le coup d'envoi sera donné à 14h30.

Ce duel de bas de tableau opposera deux équipes séparées par deux points. Avant-dernier avec dix unités, Onhaye reçoit son voisin au classement, dixième avec douze points.

Onhaye pourrait quitter sa onzième place

Les deux formations disposent d'une avance confortable sur Flénu, lanterne rouge avec seulement deux unités. La perspective des play-downs, qui rebattront les cartes à l'issue de la phase classique, les incite toutefois à ne laisser aucun point en route.

Cette confrontation pourrait donc peser dans la lutte pour le maintien, y compris sur le plan mental. Une victoire permettrait à Onhaye de dépasser Habay-la-Neuve et de lui céder sa place parmi les deux derniers. Une défaite creuserait en revanche l'écart entre les deux équipes.



Pour rappel, Meux domine la D1 FFA après douze journées, devant l'Union Rochefortoise. Les U23 de l'Union, Tubize-Braine, Mons et le RWDM complètent le top 6, où les écarts restent maigres.