Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas

Passé par Neerpede, un jeune Belge de 19 ans fait sensation aux Pays-Bas
Photo: © Photonews

Nolhan Courtens reste pour l’instant un nom relativement inconnu du grand public en Belgique, mais cela pourrait bien changer. Le Belge de 19 ans connaît en effet une ascension fulgurante au SC Heerenveen, en Eredivisie. Cette saison, il s’affirme de plus en plus comme l’une des révélations de l’équipe.

Le fait qu’il obtienne sa chance aux Pays-Bas est le résultat d’un long parcours à travers plusieurs centres de formation belges. Nolhan Courtens est successivement passé par les équipes de jeunes d’Anderlecht, d Tubize, de l’Union, du KV Malines et dee l’Antwerp. Pourtant, son nom est longtemps resté largement sous les radars en Belgique. 

"Avant cette saison, j’espérais avoir ma chance, et elle est arrivée plus vite que prévu. Ensuite, c’est à toi de saisir cette chance et je suis heureux d’avoir pu le faire", déclare Courtens à Voetbal International au sujet de son explosion à Heerenveen, qu'il a rejoint en 2025.

Des centres de formation belges à l’Eredivisie

Son éclosion signifie beaucoup pour le Belge, qui a dû faire preuve de patience tout au long de son parcours. "Pouvoir me montrer aujourd’hui en Eredivisie, c’est très beau. C’est une récompense pour moi, mais aussi pour mes parents. Car je leur dois énormément", confie-t-il avec gratitude. 

Courtens a grandi, selon ses propres mots, avec un ballon au pied, même si personne dans sa famille ne s’intéressait vraiment au football. "Quand nous allions à Disneyland, je ne voulais pas du tout faire les attractions, car je préférais jouer avec mon ballon."

En dehors du football aussi, Courtens possède un côté créatif. Il aimait notamment peindre. "Je m’installais quelque part, dans un parc ou avec une vue sur un canal, et je peignais pendant quelques heures. C’est une façon de s’occuper un peu. Les jeux vidéo, ce n’est pas vraiment pour moi, je préfère faire quelque chose de créatif".

Ces derniers temps, il a toutefois un peu moins l’occasion de s’y consacrer. "Cela fait déjà quelques mois que je n’ai plus peint. Maintenant, je marche davantage. Et je me repose beaucoup, bien sûr. Surtout maintenant que je joue plus, j’en ai besoin."

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