Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle

Scott Crabbé, journaliste football
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Six mois après son départ des Diables, Rudi Garcia reprend du service pour une initiative exceptionnelle
Photo: © photonews
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Au moment de la parution de cet article, Rudi Garcia viendra tout juste de retrouver un banc de touche. Seulement de manière provisoire, certes, mais pour un match hautement symbolique.

Alors que la trêve internationale a repris ses droits pour la dernière fois de l'année et que la soirée est encore assez vide en matchs, c'est une rencontre marquante qui se joue actuellement chez nos voisins français.

Depuis 18h30 se joue dans un stade de la région parisienne un match entre une quarantaine de personnalités du sport, des médias et de la culture. Un match de soutien au journaliste sportif Christophe Gleizes, emprisonné en Algérie.

Toute la France mobilisée

Rudi Garcia est de la partie. Notre ancien sélectionneur, fort touché par la cause défendue, est le coach de l'équipe noire, opposée à l'équipe blanche de Luis Fernandez.

Ce mercredi, à l’occasion des 500 jours de sa détention, tout ce petit monde s'est rassemblé autour du ballon rond afin de porter haut le combat pour la libération de Christophe Gleizes.

Lire aussi… "J'étais surpris de ne plus rentrer après le Sénégal" : nouveau statut pour Diego Moreira sous Van Bommel
Notre confrère français espère toujours obtenir une grâce présidentielle, après avoir été condamné par le tribunal de Tizi Ouzou à sept ans de prison ferme, avec mandat de dépôt, pour « apologie de terrorisme » et « possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national.

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