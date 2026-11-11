Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !
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La RAAL a pris tout le monde de court ce mercredi après-midi, en annonçant l'arrivée de Jacky Mathijssen. Non pas, comme on aurait pu le croire au vu des besoins actuels du club, en tant qu'entraîneur principal, mais bien dans un rôle de directeur sportif.

Alors que la RAAL cherche encore le successeur d'Edward Still, elle vient d'annoncer en attendant l'arrivée... d'un nouveau directeur sportif. Et ce n'est pas n'importe qui : il s'agit de Jacky Mathijssen (63 ans), ancien entraîneur d'OHL, de Westerlo, du Beerschot ou encore des Espoirs belges.

"Jusqu’à la fin de la saison dernière, Jacky Mathijssen occupait le poste de directeur du Centre de Formation du Wydad Casablanca.

Aujourd’hui, il rejoint la RAAL en tant que directeur technique. Sa mission sera de définir, de mettre en œuvre et de superviser la vision sportive des Loups aux côtés de la direction.

Il travaillera en étroite collaboration avec tous les départements sportifs du Club, avec le staff, ainsi qu’avec le futur entraîneur principal, qu’il aura pour mission de désigner avant la reprise du championnat", annonce la RAAL via un communiqué officiel. 

Jacky Mathijssen débarque à la RAAL

"C’est un véritable plaisir de retrouver Salvatore Curaba, avec qui j’ai eu l’occasion de jouer pendant trois saisons par le passé. J’éprouve un profond respect pour Salvatore, tant pour son parcours professionnel que pour tout ce qu’il a accompli.

Son ambition de maintenir la RAAL en Division 1 et de continuer à faire grandir le club constituera une motivation quotidienne. Les infrastructures et le travail déjà accompli cette saison sont des bases solides sur lesquelles nous pouvons construire.
Pour mener à bien cette mission, nous aurons toutefois besoin de tout le monde : les joueurs, le staff, les collaborateurs, les supporters et, plus largement, tous les Louviérois", déclare Jacky Mathijssen.

Quid, cependant, du nouvel entraîneur des Loups ? Il devrait être annoncé sous peu, précise la RAAL. "Dans les prochaines heures, la première mission de Jacky Mathijssen sera d’analyser les différents profils et de désigner notre nouvel entraîneur principal", conclut ainsi le communiqué. 

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