Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

Désormais sélectionneur de l'Écosse, Sébastien Pocognoli a dévoilé sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations à venir. Il a également dû effectuer un changement de dernière minute, et c'est l'ancien du Standard David Bates qui en profite.

Désormais âgé de 30 ans, David Bates doit son retour inattendu en sélection au forfait de Luis Binks. Sa dernière convocation remontait à septembre 2019 lors d'un match de qualification pour l'Euro contre Saint-Marin.

Bates n'est évidemment pas un inconnu du public belge. De 2020 à 2021, il a défendu les couleurs du Cercle Bruges, avant de rejoindre le KV Malines (2022-2024). Il a ensuite évolué au Standard de 2024 à 2026, où il a souvent été gêné par les blessures.

David Bates s'épanouit à Amedspor avec Besnik Hasi

L'été dernier, l'Écossais a rejoint la Turquie : il a signé à Amedspor, promu, où il est entre-temps devenu un élément incontournable. Après onze journées, le club occupe d'ailleurs une étonnante troisième place en Süper Lig, sous la direction de Besnik Hasi, ancien entraîneur d'Anderlecht et du KV Malines.

Après quatre rencontres, l'Écosse n'occupe que la troisième place du groupe 1B de la Ligue des Nations, avec quatre points. Vendredi, elle recevra la Macédoine du Nord, actuellement dernière et toujours sans le moindre point.



Lundi, une mission bien plus difficile attend les Écossais en Suisse, leader du groupe et auteur d'un parcours parfait jusqu'ici. Pour Bates, ce sera en tout cas une semaine particulière : après plus de sept ans, l'ancien pensionnaire de la Jupiler Pro League peut à nouveau rêver de temps de jeu avec l'Écosse.