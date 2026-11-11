Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Surprise : Sébastien Pocognoli rappelle un ex-Rouche en sélection sept ans plus tard
Photo: © photonews

Désormais sélectionneur de l'Écosse, Sébastien Pocognoli a dévoilé sa sélection pour les matchs de Ligue des Nations à venir. Il a également dû effectuer un changement de dernière minute, et c'est l'ancien du Standard David Bates qui en profite.

Désormais âgé de 30 ans, David Bates doit son retour inattendu en sélection au forfait de Luis Binks. Sa dernière convocation remontait à septembre 2019 lors d'un match de qualification pour l'Euro contre Saint-Marin.

Bates n'est évidemment pas un inconnu du public belge. De 2020 à 2021, il a défendu les couleurs du Cercle Bruges, avant de rejoindre le KV Malines (2022-2024). Il a ensuite évolué au Standard de 2024 à 2026, où il a souvent été gêné par les blessures. 

David Bates s'épanouit à Amedspor avec Besnik Hasi 

L'été dernier, l'Écossais a rejoint la Turquie : il a signé à Amedspor, promu, où il est entre-temps devenu un élément incontournable. Après onze journées, le club occupe d'ailleurs une étonnante troisième place en Süper Lig, sous la direction de Besnik Hasi, ancien entraîneur d'Anderlecht et du KV Malines.

Après quatre rencontres, l'Écosse n'occupe que la troisième place du groupe 1B de la Ligue des Nations, avec quatre points. Vendredi, elle recevra la Macédoine du Nord, actuellement dernière et toujours sans le moindre point.


Lundi, une mission bien plus difficile attend les Écossais en Suisse, leader du groupe et auteur d'un parcours parfait jusqu'ici. Pour Bates, ce sera en tout cas une semaine particulière : après plus de sept ans, l'ancien pensionnaire de la Jupiler Pro League peut à nouveau rêver de temps de jeu avec l'Écosse.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Süper Lig
Süper Lig Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
Amed SK
David Bates

Plus de news

Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

Surprise : la RAAL annonce l'arrivée de Jacky Mathijssen !

17:00
La RAAL se rassure un peu avec une large victoire en amical face à un club de D1 FFA

La RAAL se rassure un peu avec une large victoire en amical face à un club de D1 FFA

16:00
🎥 Qui aime bien châtie bien ? Stijn Stijnen très sévère avec Radja Nainggolan depuis la tribune

🎥 Qui aime bien châtie bien ? Stijn Stijnen très sévère avec Radja Nainggolan depuis la tribune

16:30
Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

15:30
Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

15:00
La recherche de la RAAL continue : un candidat a refusé la succession d'Edward Still

La recherche de la RAAL continue : un candidat a refusé la succession d'Edward Still

14:00
Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

14:30
500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

13:00
Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

13:30
4
Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

12:40
Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

12:00
L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

11:40
4
Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

12:20
Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

11:20
De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

10:20
Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

11:00
On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

10:40
Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

10:00
Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

09:40
Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

09:00
🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

09:20
"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

08:40
Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

07:40
Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

08:20
Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

08:00
Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

07:20
La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

07:00
Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

06:00
Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

23:26
1
D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

22:20
Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

23:06
Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

22:00
La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

22:40
Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

21:41
15
Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

21:20
Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

20:15
1

Plus de news

Les plus populaires

Süper Lig

 Journée 11
Gaziantep B.B. Gaziantep B.B. 0-2 Kasimpasa Kasimpasa
Eyüpspor Eyüpspor 0-2 Kocaelispor Kocaelispor
Samsunspor Samsunspor 1-0 Konyaspor Konyaspor
Göztepe Göztepe 1-2 Istanbul Basaksehir FK Istanbul Basaksehir FK
Galatasaray Galatasaray 4-3 Amed SK Amed SK
Rizespor Rizespor 2-1 Erzurum BB Erzurum BB
Corum FK Corum FK 0-5 Fenerbahce Fenerbahce
Alanyaspor Alanyaspor 0-2 Trabzonspor Trabzonspor
Besiktas Besiktas 3-0 Genclerbirligi Genclerbirligi

Dernières réactions

Eric Stevens Eric Stevens a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved