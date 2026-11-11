Trois clubs de D1A à la recherche d'un T1 : voici les entraîneurs libres sur le marché

Le jeu des chaises musicales commence à s'emballer en Pro League : trois clubs sont désormais à la recherche d'un nouvel entraîneur. Mais qui est disponible sur le marché ?

Après les C4 d'Edward Still et Jess Thorup à La Louvière et Genk, la Pro League a ce soir pris connaissance de la démission de Michael Beale, plus sur la même longueur d'onde que la direction de Zulte Waregem après le récent 0 sur 18.

Ces trois clubs doivent réagir : il s'agit de rapidement trouver un nouveau T1 pour que l'heureux élu dispose d'un minimum de temps pour prendre ses marques lors de la deuxième partie de la trêve internationale, avant des débuts déjà cruciaux en championnat au vu des objectifs respectifs des clubs concernés.

Des entraîneurs belges attendent leur (re)tour

Mais qui les différentes directions iront-elles chercher ? Si certains bruits de couloir font état de l'intérêt de Genk pour Issame Charaï, il faudra sans doute se tourner vers le marché des entraîneurs libres.

Plusieurs coachs belges sont d'ailleurs prêts à reprendre le train en marche. On pense notamment à Karel Geraerts (qui a refusé La Louvière), Sven Vandenbroeck (également envisagé par la RAAL), Frédéric Taquin, Marc Brys, Nicky Hayen, Yannick Ferrera, Peter Maes, Carl Hoefkens. Mais aussi les petits nouveaux dans cette liste...Edward Still et Frédéric De Meyer.



D'autres ancinnes connaissance de Pro League sont également libres, à commencer par les derniers évinces : Lars Friis, Jess Thorup, mais aussi Luka Elsner, Bernd Hollerbach, Mircea Rednic ou Dominik Thalhammer. Une liste évidemment non exhaustive.