Un attaquant de Pro League sélectionné par la France ? "Zidane nous a dit que ce n'était pas très loin"

Steve Ngoura font partie des joueurs qui ont quitté la Belgique durant la trêve. L'attaquant du Cercle de Bruges a rejoint les Espoirs Français.

Arrivé du Havre en janvier 2025, Steve Ngoura fait parler sa puissance à la pointe de l'attaque du Cercle de Bruges. Auteur de cinq buts cette saison, il est l'attaquant attitré des U21 français avec ses 5 buts en 6 matchs de qualification pour l'Euro.

Le principal sujet de discussion de sa conférence de presse était la sélection de Saël Kumbedi chez les Bleus. Le latéral de Wolfsburg n'évolue 'qu' en deuxième division allemande et devait initialement rejoindre Ngoura chez les Espoirs. Mais le forfait de Pierre Kalulu lui a offert une première sélection chez les grands.

"J'ai fait toute ma formation avec lui. On a un peu fait nos classes ensemble, on était au collège et au lycée ensemble. On en a rigolé. Je sais qu'il a beaucoup travaillé pour en arriver là. Ce n'est pas une finalité, mais c'est une grande étape et je suis fier de lui", sourit Ngoura, relayé par L'Équipe.

Plus d'opportunités de bousculer la hiérarchie ?

Une promotion qui donne forcément des idées chez les U21. "C'est vrai qu'avec l'arrivée de Zinédine Zidane, on voit qu'il y a des passerelles. En travaillant, je pense que ça peut être plus accessible pour tout le monde".



L'attaquant brugeois peut-il rêver d'être à son tour appelé dans le futur ? "Zinédine est venus nous voir à un entraînement des Espoirs. En gros, il nous a dit que les A, ce n'était pas très loin. Qu'avec le travail, on pouvait y arriver, et j'ai senti que ce qu'il disait c'était la vérité. Il l'a prouvé par les actes. On a vu que Leny (Leny Yoro NDLR) était monté. Ensuite, là, il y est directement allé sans qu'il y ait de blessé à remplacer cette fois. Et là, c'est Saël".