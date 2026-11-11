Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
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Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"
Photo: © Photonews
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La première sélection de Hugo Cuypers est la belle histoire de cette trêve internationale, et l'une de celles qui font parler le plus cette semaine à Tubize. Mais certains ne sont pas forcément convaincus par la présence de l'attaquant de Monterrey.

Premier Belge à devenir Diable Rouge en évoluant au sein du championnat mexicain (dont il est également le premier joueur belge de l'histoire), Hugo Cuypers est la grosse surprise de la sélection de Mark van Bommel pour cette trêve internationale. Une sélection qui s'explique par la méforme ou l'indisponibilité de ses concurrents, tels que Loïs Openda ou Lucas Stassin.

Si certains y voient une belle histoire, après que Cuypers ait raté la Coupe du Monde 2026 de peu lorsqu'il empilait les buts en MLS pour le Chicago Fire, Philippe Albert n'est pas convaincu. L'ex-Diable Rouge, devenu consultant phare de la RTBF, estime que le buteur de Monterrey n'évolue pas dans un championnat digne du niveau international.

Hugo Cuypers a-t-il fait de mauvais choix ? 

"Je me réjouis de cette sélection et je n'ai jamais douté de ses qualités de buteur. Mais je doute plutôt de ses choix. Vous ne m'enleverez pas de la tête que la MLS et le championnat mexicain ne valent pas grand chose", estime Albert. "C'est une sélection à contretemps. Il méritait plus d'être repris quand il jouait à Gand ou à Malines avec des statistiques incroyables".

Pour l'ancien Soulier d'Or, c'est même assez clair : la MLS, "ça ne vaut rien". "Je suis très content de ce qui lui arrive, et financièrement, il s'y est certainement retrouvé, mais je remets en cause ses choix sportifs. À cet âge-là, car c'est différent si vous avez 33, 34 ou 35 ans", ajoute Albert. "Il aurait pu finir au Club de Bruges et là, ça fait deux ans et demi qu'il végète un peu". 

Un exemple peut faire penser à celui de la sélection de Cuypers par Mark van Bommel : celui d'André-Pierre Gignac, qui avait rejoint le Mexique en 2015 à la surprise générale, à l'âge de 30 ans seulement. Didier Deschamps avait alors appelé le buteur des Tigres UANL, qui avait encore disputé une bonne dizaine de matchs pour la France et même participé à l'Euro 2016 à domicile, passant à un poteau près d'être le héros des Bleus en finale face au Portugal. 

Lire aussi… "J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

La principale différence réside bien sûr dans le fait que Gignac avait déjà accumulé une vingtaine de caps avec la France avant de revenir en sélection en tant que joueur du championnat mexicain. 

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