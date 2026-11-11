Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

Le refus de Koni De Winter de rejoindre les Diables Rouges pour les rencontres contre la Turquie et l'Italie continue de faire réagir. Frustré par son faible temps de jeu en sélection, le défenseur de l'AC Milan aurait décidé de décliner la convocation de Mark Van Bommel. Interrogé sur le choix de son coéquipier, Diego Moreira a préféré rester à l'écart du débat.

"C'est personnel. C'est son choix, c'est quelque chose entre lui et le coach", a réagi Moreira. L'ailier estime qu'il ne lui appartient pas d'expliquer la décision de son coéquipier. "Vous devez lui poser directement des questions sur sa vie et son temps de jeu."

Moreira ne veut pas s'immiscer dans le débat autour de De Winter

Cette réaction intervient alors que le refus de De Winter suscite de nombreuses interrogations. Le défenseur serait mécontent de son rôle en sélection et du faible temps de jeu qui lui est accordé.

Sa décision de décliner la convocation constitue un signal fort adressé à Mark Van Bommel, qui devra désormais gérer cette situation.

Le jeune ailier veut continuer à convaincre

Moreira préfère se concentrer sur ses propres performances. Déjà titularisé à trois reprises par Van Bommel, l'ailier apprécie la confiance du sélectionneur et entend continuer à la justifier. "Cela nous donne encore plus de motivation, surtout quand on sait qu'il y a aussi des joueurs fantastiques en dehors du onze de départ", a-t-il confié.

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Il sait toutefois que sa place reste à défendre. "Nous devons continuer à donner au coach des raisons de nous faire jouer. C'est bon pour la confiance, mais cela ne veut pas dire que je peux me reposer sur mes lauriers."