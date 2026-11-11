Un ex-coach de Pro League prêt à payer son club pour s'en aller

Oscar Garcia s'est fait connaître chez nous en tant que coach d'OHL. Il travaille désormais en Pologne, au Pogon Szczecin, avec succès, ce qui n'est pas passé inaperçu. Le Dinamo Zagreb souhaitait l'engager, mais le Pogon refuse de collaborer. Garcia était même prêt à consentir un sacrifice étonnant pour rendre le transfert possible.

L'Espagnol avait entraîné OHL durant la saison 2023-2024. Après son départ, il a rejoint l'Ajax Amsterdam, . d'abord en tant que coach du Jong Ajax puis brièvement à la tête de l'équipe A.

L'été dernier, Garcia a rejoint la Pologne pour devenir l'entraîneur principal du Pogon Szczecin. Il s'en sort plutôt bien : son équipe occupe actuellement la quatrième place du championnat. Ces performances ont suscité l'intérêt du Dinamo Zagreb, qui souhaitait le convaincre de rejoindre la Croatie.

Le Pogon refuse de collaborer à son départ

Garcia aurait même déjà trouvé un accord avec le Dinamo Zagreb, mais sans consulter son employeur polonais. Le Pogon Szczecin n'a guère apprécié et s'en tient au contrat de l'entraîneur, qui court encore jusqu'à la mi-2029. Le club n'a pas l'intention de le laisser partir aussi facilement.

Ciekawa informacja od @UEFAComPiotrK w magazynie "GOL" 🫨 https://t.co/p8CqZfVS46 — TVP SPORT (@sport_tvppl) November 9, 2026

Selon le journaliste polonais Piotr Koźmiński, Garcia était prêt à aller très loin pour concrétiser son transfert. L'Espagnol aurait même été disposé à rembourser le salaire déjà perçu au Pogon. Il s'agirait d'environ 150.000 euros, mais cette proposition n'a pas non plus changé la position du club polonais.





Le Dinamo Zagreb ne perd pas espoir

Pour l'instant, Garcia continue donc simplement son travail en Pologne. Le Dinamo Zagreb ne semble toutefois pas vouloir abandonner et envisagerait de tenter à nouveau de recruter l'ancien entraîneur d'OHL l'été prochain. Reste à savoir si le Pogon sera alors disposé à collaborer.