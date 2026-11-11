Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

C'est un rêve qui devient réalité pour Roggerio Nyakossi. Le défenseur suisse d'Oud-Heverlee Louvain est convoqué pour la première fois chez les seniors après la blessure du capitaine Granit Xhaka (Sunderland) et de Miro Muheim. Le Louvaniste était le capitaine des Espoirs.

Roggerio Nyakossi fait partie de ces joueurs de notre championnat qui n'évoluent pas dans l'un des plus grands clubs, mais qui demeurent scrutés par des clubs des cinq plus grands championnats européens.

Âgé de 22 ans, le défenseur central suisse arrivé en provenance de l'équipe espoirs de l'Olympique de Marseille en janvier 2025 contre 800.000 € fait forte impression.

Titulaire indiscutable à Den Dreef, sa valeur marchande affiche désormais cinq millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt et devrait encore grandir dans les semaines à venir.

Roggerio Nyakossi international suisse

En effet, Roggerio Nyakossi a été convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale suisse seniors pour remplacer Granit Xhaka (Sunderland) et Miro Muheim (Hambourg), qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure.

Auparavant capitaine des Espoirs, le Louvaniste pourrait désormais affronter la Slovénie et l'Écosse en Ligue B. La Suisse est première de son groupe avec cinq points d'avance et donc pratiquement déjà assurée de remonter en Ligue A.



