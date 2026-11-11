Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois
Photo: © photonews

C'est un rêve qui devient réalité pour Roggerio Nyakossi. Le défenseur suisse d'Oud-Heverlee Louvain est convoqué pour la première fois chez les seniors après la blessure du capitaine Granit Xhaka (Sunderland) et de Miro Muheim. Le Louvaniste était le capitaine des Espoirs.

Roggerio Nyakossi fait partie de ces joueurs de notre championnat qui n'évoluent pas dans l'un des plus grands clubs, mais qui demeurent scrutés par des clubs des cinq plus grands championnats européens.

Âgé de 22 ans, le défenseur central suisse arrivé en provenance de l'équipe espoirs de l'Olympique de Marseille en janvier 2025 contre 800.000 € fait forte impression.

Titulaire indiscutable à Den Dreef, sa valeur marchande affiche désormais cinq millions d'euros selon le site de référence Transfermarkt et devrait encore grandir dans les semaines à venir.

Roggerio Nyakossi international suisse

En effet, Roggerio Nyakossi a été convoqué pour la première fois avec l'équipe nationale suisse seniors pour remplacer Granit Xhaka (Sunderland) et Miro Muheim (Hambourg), qui a dû déclarer forfait en raison d'une blessure.

Auparavant capitaine des Espoirs, le Louvaniste pourrait désormais affronter la Slovénie et l'Écosse en Ligue B. La Suisse est première de son groupe avec cinq points d'avance et donc pratiquement déjà assurée de remonter en Ligue A.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
OH Louvain
Switzerland
Roggerio Nyakossi

Plus de news

L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

11:40
Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

11:20
De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

10:20
Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

11:00
On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

10:40
Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

10:00
Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

09:40
Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

09:00
🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

09:20
"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

08:40
Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

07:40
Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

08:20
Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

08:00
Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

07:20
La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

07:00
Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

06:00
Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

23:26
1
D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

22:20
Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

23:06
Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

22:00
La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

22:40
Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

21:41
13
Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

21:20
Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

20:15
1
Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

21:00
Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

20:40
1
Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

19:45
1
Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

Écart historique pour Charleroi, qui aurait été leader il y a un an : une première dans le championnat belge

18:40
Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

19:15
"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

"Il y avait de l'espoir" : Lucas Stassin se confie sur sa non-sélection chez les Diables Rouges

18:00
Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

Mauvaise nouvelle pour le futur de Brughmans à Liverpool ? Les Reds pourraient prendre une décision importante

17:30
"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

"Cela en dit long sur lui" : Hein Vanhaezebrouck très critique envers un joueur du Club de Bruges

17:00
Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

Stijn Stijnen sait qui pourrait bien être le prochain entraîneur de Genk : "De Condé en est un grand fan"

16:30
"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

"Le résultat doit être maintenu" : deux anciens Diables réagissent à la bourde d'Anderlecht

16:00
Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

Charleroi peut-il rester dans le haut du classement ? Philippe Albert a un avis très clair sur la question

15:40
Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

Gros changement pour Thorgan Hazard : le RC Lens prend une grande décision

16:01

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

051961rouche 051961rouche a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Union 60 Union 60 a propos de Eric Gerets a-t-il été saboté par...Mark van Bommel ? "Je n'ai aucune rancune" Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'incroyable erreur du RSC Anderlecht, qui pourrait bien perdre le topper sur tapis vert ! Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved