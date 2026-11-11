Un joueur français explique son amour pour le championnat belge : "J'avais besoin de ça"

Steve Ngoura se plait bien chez nous. L'attaquant du Cercle de Bruges en est déjà à cinq buts cette saison et gagne en reconnaissance jusqu'en France.

Ces dernières semaines, il a ouvert scoré contre l'Union Saint-Gilloise, Charleroi et La Louvière : Steve Ngoura prend confiance à la pointe de l'attaque du Cercle de Bruges. Le Français a rejoint les Groen en Zwart en janvier 2025 en provenance du Havre.

Chez nos voisins, plusieurs observateurs s'étaient étonnés de voir en Belgique partir ce profil régulièrement appelé dans les différentes sélections d'âge française.

Et pourtant, la Pro League l'a aidé dans son développement, lui permettant d'ailleurs de revenir en France dans la peau d'un titulaire avec les U21 tricolores (6 buts en 5 matchs disputés).

La D1A sous-estimée en France ?

Il explique à la presse française que son passage de l'autre côté de la frontière lui fait grand bien : "J'avais besoin de ça pour ma progression, d'accumuler du temps de jeu, de jouer, progresser à ce niveau et ça m'a fait du bien, je suis content. C'est pour ça que je suis récompensé en venant en équipe de France Espoirs.



"La Belgique, ce n'est pas forcément un championnat qu'on regarde beaucoup, mais j'essaie de progresser jour après jour, de travailler pour montrer que quand je viens ici aussi j'ai le niveau pour jouer", explique-t-il au journal L'Equipe.