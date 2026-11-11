"Un vrai casse-tête" : Mark van Bommel très transparent sur le gros déséquilibre du noyau des Diables

Mark van Bommel et Youri Tielemans se sont présentés face à la presse à la veille de Turquie - Belgique. Notre sélectionneur doit composer avec une richesse assez inégale en attaque. Il fait le point à ce sujet.

C'est l'information de la journée dans le camp belge : Romelu Lukaku n'a pas fait le déplacement en Turquie. "Romelu s'est entraîné ce matin. Il ressentait déjà une douleur à la hanche hier. Difficile de dire exactement ce que c'est. Il ne se sentait pas à 100 %, nous avons donc préféré le laisser se soigner à Tubize, en espérant qu'il soit prêt dimanche", commente Mark van Bommel en conférence de presse.

"Il est toujours important pour nous, que ce soit comme titulaire ou remplaçant. Lorsqu'il est sur le banc, l'adversaire le prend en compte dès son entrée en jeu. Et au sein du groupe, il est également très précieux", poursuit notre sélectionneur, cité par La Dernière Heure.

Big Rom, un leader sur le terrain et en dehors

Youri Tielemans confirme : "C'est un coup dur, car il est essentiel au groupe et à l'équipe. Il est avec nous depuis des années. Lors du précédent stage, alors qu'il n'avait pas encore beaucoup joué, on pouvait déjà voir à quel point il peut être important pour nous. C'est vraiment dommage pour lui et pour le groupe. J'espère que nous pourrons surmonter cette épreuve ensemble".

En son absence, les Diables se présentent à Izmir...avec Hugo Cuypers comme seul attaquant de pointe de formation. Même si Leandro Trossard et Charles De Ketelaere témoignent d'une certaine flexibilité tactique en pouvant jouer comme numéro neuf, cela en dit tout de même long sur le déséquilibre du noyau à ce poste.

La concurrence ne cesse de grandir sur les ailes

Car en comparaison, il y a embouteillage sur les flancs. "Ils ont tous du temps de jeu, ils marquent et font des passes décisives. Choisir les bons joueurs est un vrai casse-tête. Par contre, si les choses tournent mal, on peut faire entrer un joueur différent. Ce n'est pas idéal pour l'adversaire, mais pour nous, c'est l'occasion de mettre la pression", sourit Van Bommel.



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La richesse était déjà perceptible lors des premiers matchs de Ligue des Nations, voilà maintenant que Jérémy Doku s'y rajoute. "Après la première trêve internationale, Jérémy a été impressionné par notre style de jeu lors de ces quatre matchs. Globalement, il a beaucoup apprécié et souhaite y participer".