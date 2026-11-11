Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"

Scott Crabbé, journaliste football
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Van Bommel monte au créneau pour un Diable très critiqué : "Il a su hausser son niveau de jeu"
Photo: © Photonews
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Pour certains joueurs malheureux en club, l'équipe nationale arrive parfois comme une parenthèse bienvenue. Youri Tielemans et Senne Lammens reprendront-ils confiance après leurs déboires avec Manchester United ?

Youri Tielemans a beau avoir marqué lors du dernier match contre Aston Villa, il traverse bel et bien des moments difficiles pour sa première saison à Manchester United, actuellement relégable avec ses huit points en dix matchs.

Mais le capitaine s'est encore montré assez diplomate dans sa réponse : pas question de voir les Diables comme un échappatoire. "J'ai toujours du plaisir à venir ici, peu importe ce qui se passe au club. L'ambiance est bonne. On parle beaucoup de Manchester United, surtout en dehors du club, alors je ne vais pas trop m'y attarder. Tout ce qu'on dit prend des proportions démesurées, alors je préfère rester calme", explique-t-il en conférence de presse. 

Senne Lammens reste zen

Autre diable coincé dans le marasme mancunien, Senne Lammens peut compter sur le soutien de son sélectionneur. "Senne est d'un calme imperturbable. Je l'ai déjà entraîné à l'Antwerp, et il était sensiblement le même", explique Van Bommel, cité par La Dernière Heure.

Lammens est pourtant sous le feu des critiques à Manchester, où les observateurs le trouvent changé depuis son erreur contre l'Espagne à la Coupe du Monde. "Que les choses aillent bien ou mal, il ne semble pas s'en soucier. Sa performance lors des matchs de Ligue des Nations après la Coupe du monde était également remarquable : il a su hausser son niveau de jeu", tempère Van Bommel;

Lire aussi… "Il n'y a aucune raison que ça ne réussisse pas" : le nouveau sélectionneur turc prévient les Diables !
"Je ne m'inquiète pas pour lui. Ce serait mieux si le club était dans une situation plus sereine, mais c'est ainsi. C'est la même chose pour Youri. Mais je pense qu'ils sauront tous les deux gérer la situation", conclut notre sélectionneur.

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