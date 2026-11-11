Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany garde un œil attentif sur le championnat belge. Le Bayern Munich a inscrit Nicolò Tresoldi parmi ses pistes privilégiées pour l'été prochain. Le club bavarois voit en l'attaquant du Club de Bruges un renfort potentiel pour les années à venir, et la succession à long terme de Harry Kane.

À 22 ans, Nicolo Tresoldi réalise un début de saison particulièrement convaincant. L'attaquant a déjà inscrit quatorze buts en dix-sept rencontres toutes compétitions confondues. Il s'illustre également sur la scène européenne, avec cinq réalisations en Ligue des champions.

Le Bayern voit Tresoldi comme une possible alternative à Kane

Ses performances attirent l'attention de plusieurs grands clubs européens. Lors de la rencontre de Ligue des Champions face à Lens, des recruteurs de Chelsea, Liverpool et Manchester City étaient notamment présents pour observer l'attaquant germano-italien. Le Bayern Munich avait lui aussi déjà envoyé des représentants à Bruges.

Selon le média allemand tz München, Tresoldi figure d'ailleurs parmi les pistes privilégiées du club de Vincent Kompany. Les Bavarois voient en lui une possible alternative à Harry Kane. Si le buteur anglais a récemment prolongé son contrat jusqu'en 2029, il fêtera tout de même ses 34 ans l'été prochain.

Encore plus cher que Tzolis ?

Un départ dès le prochain mercato hivernal semble toutefois exclu. Le Club de Bruges entend conserver son attaquant au moins jusqu'au terme de la saison et n'envisage pas de le laisser partir en janvier.

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Son avenir au-delà de cette échéance paraît plus incertain. L'intérêt croissant des grands clubs européens rend un transfert estival de plus en plus plausible. De quoi permettre aux dirigeants brugeois d'espérer une vente historique, qui pourrait dépasser les 40 millions d'euros du transfert de Christos Tzolis, l'actuel record belge.