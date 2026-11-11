Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

Florent Malice
Florent Malice, journaliste football
| Commentaire
Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !
Photo: © photonews

Les forfaits s'accumulent en équipe de France. Après Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni, voilà que Kylian Mbappé devrait ne pas être disponible pour le match face à l'Italie ce jeudi.

Heureusement pour Zinedine Zidane que les Bleus ont fait le gros du travail lors de la précédente trêve internationale. Car c'est une équipe de France déforcée qui se déplace cette semaine en Italie et défiera la Squadra Azzurra à San Siro, ce jeudi.

Après les forfaits de Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni, c'est en effet une absence de taille vers laquelle l'EDF se dirigerait : la Fédération Française de Football a en effet annoncé que Kylian Mbappé n'avait pas participé à la séance d'entraînement de ce mercredi. 

Mbappé de retour dimanche... sauf si la France se qualifie ? 

L'Equipe annonce que le capitaine français souffrirait des ischios, et devrait donc déclarer forfait pour la rencontre de jeudi en Italie. Cependant, au contraire de son coéquipier en club Aurélien Tchouaméni, Mbappé ne devrait pas quitter le rassemblement.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (67 buts) pourrait donc faire son retour pour le deuxième match de la trêve, prévu dimanche à Bordeaux face à la Turquie. Reste à voir si Zidane estimera nécessaire de l'aligner puisque la France pourrait bien d'ores et déjà être qualifiée d'ici là.

Lire aussi… Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres
Première du groupe A avec 10 points, trois de plus que l'Italie et quatre de plus que la Belgique, la France n'a en effet besoin que d'un point à San Siro pour se qualifier mathématiquement en vue des quarts de finale de la Nations League. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Suis Italie - France en live sur Walfoot.be à partir de 20:45 (12/11).

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Nations League A
Nations League A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Groupes Stats Transferts
France
Italie
Kylian Mbappe Lottin

Plus de news

Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

Un consultant pas convaincu par la présence de Hugo Cuypers : "Ca fait deux ans et demi qu'il végète"

15:30
Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

Encore du changement pour Lukaku en Turquie : une tête connue quitte le Fenerbahçe

15:00
Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie !

13:30
2
Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

Encore un forfait en équipe de France, et pas des moindres

23:06
La recherche de la RAAL continue : un candidat a refusé la succession d'Edward Still

La recherche de la RAAL continue : un candidat a refusé la succession d'Edward Still

14:00
Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

Un Diable Rouge réagit au refus de Koni De Winter

12:20
500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

500 € par personne à la poubelle ? Un ministre à la rescousse des supporters de Saint-Trond

13:00
Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

Nouveau problème pour Didier Lamkel Zé, dont l'avenir est remis en question

12:40
Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

Les Diables Rouges têtes de série pour les éliminatoires de l'Euro 2028 dès jeudi ? Voici les conditions

11:20
Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

Un joueur de Pro League international suisse pour la première fois

12:00
L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression

11:40
4
Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

Forfait de taille en Italie contre les Diables Rouges

11:00
Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

Dernier entraînement, départ pour Izmir : le programme des Diables Rouges avant la Turquie

10:00
On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

On joue en Belgique ce mercredi : duel de bas de tableau en D1 FFA

10:40
De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

De retour de blessure, ces deux Anderlechtois n'ont plus les faveurs de Vitor Bruno

10:20
🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

🎥 Diego Moreira, titulaire chez les Diables Rouges malgré Jeremy Doku ?

09:20
Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

Manchester United très proche d'un accord avec le remplaçant de Michael Carrick

09:40
"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

"J'ai discuté avec Rudi Garcia" : Hugo Cuypers peut montrer qu'il devait être à la Coupe du monde

08:40
Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

Vincent Kompany a inscrit un joueur de Jupiler Pro League sur sa liste prioritaire

09:00
Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

Ce joueur star de son équipe à la Coupe du monde a subi une intervention médicale deux jours avant le tournoi

08:20
Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

Le petit-fils de Johan Cruijff devient international chez les jeunes, mais pas en Oranje

08:00
Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

Les Canaris se nipponisent encore un peu plus : Saint-Trond sera représenté... dans un manga !

07:40
Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

Le transfert de ses rêves ? Nicolo Tresoldi est déjà... passé à côté !

07:20
La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

La grosse surprise de la sélection U21 intéresse des clubs anglais

07:00
Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

Ce qui s’est réellement passé avec Aasgaard et Bertaccini : le team manager a commis une erreur humaine

06:00
Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment

23:26
1
La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

La piste très surprenante du Bayern Munich pour remplacer Manuel Neuer

22:40
D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

D'Anderlecht à la D4 allemande : un entraîneur en route vers une destination surprenante

22:20
Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

Un autre ex-entraîneur de D1A cité du côté de la RAAL

22:00
Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

Senne Lammens réagit aux critiques à sa manière : le Diable Rouge a ses rituels

21:00
Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte

21:41
15
Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

Retour surprise : un ancien de l'Excel Mouscron signe en P1 dans sa ville de naissance

21:20
Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir"

20:40
1
Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur

20:15
1
Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative

19:45
1
Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

Les feuilles tombent, les coachs aussi : nouveau licenciement en Pro League

19:15

Plus de news

Les plus populaires

Nations League A

 Journée 5
Turquie Turquie 12/11 Belgique Belgique
Angleterre Angleterre 12/11 Croatie Croatie
Italie Italie 12/11 France France
République tchèque République tchèque 12/11 Espagne Espagne
Serbie Serbie 13/11 Allemagne Allemagne
Pays-Bas Pays-Bas 13/11 Grèce Grèce
Norvège Norvège 14/11 Pays de Galles Pays de Galles
Portugal Portugal 14/11 Danemark Danemark

Dernières réactions

a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! JoBg JoBg a propos de La match entre les mains de l'Union Belge : Bruges porte réclamation pour la feuille de match d'Anderlecht ! Union 60 Union 60 a propos de Courtois bâtit un empire : il se lance désormais aussi dans la grande tendance du moment El Malvario El Malvario a propos de Hugo Cuypers, enfin Diable Rouge : "Je n'ai jamais perdu espoir" Rudy Warzee Rudy Warzee a propos de Qui remplacera Jess Thorup ? Le KRC Genk a... un club de Jupiler Pro League dans le viseur Sandirap77 Sandirap77 a propos de Pourquoi Anderlecht ne devrait pas échapper à une sanction après sa grosse erreur administrative JoBg JoBg a propos de Égalisation à annuler, penalty pour Anderlecht ? Jonathan Lardot est formel après le Topper Viva Charleroi Viva Charleroi a propos de Mihajlo Cvetkovic évoque son but avec honnêteté : "Oui, il y avait peut-être faute" Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved