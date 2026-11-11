Zidane est maudit : vers un nouveau forfait pour la France, et quel forfait !

Les forfaits s'accumulent en équipe de France. Après Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni, voilà que Kylian Mbappé devrait ne pas être disponible pour le match face à l'Italie ce jeudi.

Heureusement pour Zinedine Zidane que les Bleus ont fait le gros du travail lors de la précédente trêve internationale. Car c'est une équipe de France déforcée qui se déplace cette semaine en Italie et défiera la Squadra Azzurra à San Siro, ce jeudi.

Après les forfaits de Pierre Kalulu, Marcus Thuram et Aurélien Tchouaméni, c'est en effet une absence de taille vers laquelle l'EDF se dirigerait : la Fédération Française de Football a en effet annoncé que Kylian Mbappé n'avait pas participé à la séance d'entraînement de ce mercredi.

Mbappé de retour dimanche... sauf si la France se qualifie ?

L'Equipe annonce que le capitaine français souffrirait des ischios, et devrait donc déclarer forfait pour la rencontre de jeudi en Italie. Cependant, au contraire de son coéquipier en club Aurélien Tchouaméni, Mbappé ne devrait pas quitter le rassemblement.

Le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France (67 buts) pourrait donc faire son retour pour le deuxième match de la trêve, prévu dimanche à Bordeaux face à la Turquie. Reste à voir si Zidane estimera nécessaire de l'aligner puisque la France pourrait bien d'ores et déjà être qualifiée d'ici là.

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Première du groupe A avec 10 points, trois de plus que l'Italie et quatre de plus que la Belgique, la France n'a en effet besoin que d'un point à San Siro pour se qualifier mathématiquement en vue des quarts de finale de la Nations League.