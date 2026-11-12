Ça négocie depuis plusieurs semaines : De Bruyne pour jouer à un jet de pierres de la frontière belge ?

Kevin De Bruyne est dans la dernière option de son contrat au Napoli. Et il pourrait même ne pas aller jusqu'au bout : le PSV fait le forcing pour frapper un gros coup dès cet hiver.

Après dix ans à Manchester City, il est très vite apparu que Kevin De Bruyne ne resterait pas si longtemps à Naples : ne fût-ce que pour une question d'âge, mais aussi parce que le Diable Rouge prend moins son pied en Serie A.

KDB n'apprécie pas autant que Dries Mertens l'amour débordant que lui témoignent les tifosi dans sa vie quotidienne et goûte relativement peu à la philosophie de jeu de l'équipe. Prenant très peu de plaisir sous Antonio Conte, il travaille désormais avec un entraîneur qui semble davantage se soucier de lui en la personne de Massimiliano Allegri.

Le PSV y croit pour Kevin De Bruyne

Mais la collaboration connaît également des ratés, surtout à l'idée de voir De Bruyne comme meneur de jeu reculé, juste devant sa défense. Le PSV en est parfaitement conscient et veut saisir la balle au bond.

Selon Het Laatste Nieuws, le champion des Pays-Bas met en avant le football dominant auquel De Bruyne pourrait prendre part, tout en continuant à disputer la Ligue des Champions dans un environnement plus familier et à gagner des trophées.



Le club d'Eindhoven pousse pour parvenir à ses fins dès cet hiver, avant que le Limbourgeois n'arrive en fin de contrat cet été. Des discussions se tiendraient d'ailleurs depuis plusieurs semaines.