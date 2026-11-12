"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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"Ça pourrait mal finir" : la Belgique devra faire très attention face à l'Italie

Les Diables rouges se sont imposés jeudi soir en Turquie sur le score de 1-2, décrochant trois points (très) précieux. Une victoire qui n'a pas dissipé tous les doutes. Marc Degryse a apprécié plusieurs aspects de la prestation belge, mais estiment que certains points devront être améliorés.

Marc Degryse a attribué la note de 7,5 sur 10 aux Diables Rouges, soit la même qu'à la mi-temps. "Lors du dernier quart d'heure, ils ont un peu souffert. En réalité, tant le début que la fin du match auraient pu être meilleurs". Il estimait que la Belgique pouvait être satisfaite de sa victoire. "Au final, tu vas quand même gagner en Turquie", a-t-il souligné sur le plateau de VTM.

Degryse met en garde contre l'Italie

À l'approche du choc face à l'Italie, Degryse pointe plusieurs aspects du jeu des Diables qui devront être améliorés. "Je pense qu'ils devront être un peu plus tranchants dimanche. Il faut faire mieux dans l'animation offensive et dans la finition. Ils doivent mieux exploiter leurs occasions et les espaces."

Ce sont les occasions concédées par la Belgique en fin de match qui l'ont inquiété. "S'ils concèdent de telles occasions à la fin contre les Italiens, cela pourrait mal finir".

Frank Boeckx est aussi resté sur son évaluation initiale de sept sur dix. "Pas d'amélioration en deuxième période. Mais tu gagnes quand même et tu as, à la fin, un bon Senne Lammens qui maintient son équipe à flot." L'ancien gardien s'est montré satisfait de la mentalité et de l'organisation des Belges.

La défense rassure Boeckx

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"On voit que tout le monde joue les uns pour les autres. On a beaucoup moins vu cela chez les Turcs", a constaté Boeckx. Selon lui, l'approche de van Bommel porte ses fruits. Le sélectionneur insiste sur le travail défensif de ses attaquants et sur des lignes compactes. Boeckx a également salué plusieurs prestations individuelles en défense. "J'ai de nouveau trouvé Mechele et Ngoy très bons derrière. J'ai aussi trouvé De Cuyper bon, tout comme Castagne".

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