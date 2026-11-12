Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?
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Yannick Cahuzac a été limogé de son poste d'entraîneur du RC Lens, rapporte L'Équipe ce mardi. L'entraîneur français n'a pas résisté à la mauvaise série du club, qui vient d'enchaîner trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Thorgan Hazard, seul Belge évoluant au sein du club, va ainsi devoir s'adapter à un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines.

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Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

Selon les informations de Foot Mercato, Pierre Sage se rapprocherait bel et bien d'un retour au RC Lens. Un accord verbal aurait déjà été trouvé entre le technicien français et les Sang et Or. Son arrivée pourrait être finalisée d'ici la fin du week-end. C'est en tout cas l'objectif des dirigeants du RC Lens.

Pierre Sage avait réalisé une saison 2025-2026 exceptionnelle avec les Sang et Or. Il avait notamment permis au club de terminer vice-champions de France et de se qualifier pour la Ligue des champions. Il avait également remporté la première Coupe de France de l'histoire du club.

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Concernant le licenciement de Yannick Cahuzac du RC Lens, il n'a d'ailleurs toujours pas été officialisé. L'Équipe a révélé son licenciement il y a deux jours, le 10 novembre. Le média a annoncé que Pierre Sage serait l'une des principales pistes pour succéder au natif d'Ajaccio.

Pour l'instant, l'officialisation de la fin de l'aventure entre le RC Lens et le technicien de 41 ans se fait cependant toujours attendre. Cela ne devrait toutefois pas tarder.

Le club nordiste n'a, pour l'heure, publié aucun communiqué à ce sujet, malgré notamment les informations qui circulent depuis plusieurs jours dans la presse française.

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OFFICIEL : Pierre Sage limogé par Crystal Palace, en route vers un retour au RC Lens ?

C'est officiel, comme attendu, Pierre Sage a été limogé de son poste d'entraîneur de Crystal Palace après avoir rejoint le club l'été dernier. Un retour au RC Lens reste possible. Reste à voir si cela se concrétisera ou non.

"Le Crystal Palace Football Club confirme que Pierre Sage a quitté son poste d'entraîneur", écrit la formation anglaise. "Le club tient à remercier Pierre et son staff pour le travail accompli durant leur passage dans le sud de Londres et leur souhaite le meilleur pour la suite."

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Pierre Sage de retour au RC Lens ? Crystal Palace pourrait éviter de lui verser une grosse indemnité grâce au club français

Pierre Sage pourrait bien faire son retour au RC Lens. Le président du club nordiste, Joseph Oughourlian, serait resté en contact étroit avec l’entraîneur et serait ouvert à son retour.

De plus, si Lens venait à réengager l’entraîneur français, parti l’été dernier à Crystal Palace, le club anglais pourrait éviter de lui verser une indemnité trop importante. Un élément qui expliquerait notamment pourquoi Crystal Palace tarde à annoncer le licenciement de Pierre Sage, rapporte Ed Aarons, journaliste au Guardian.

Yannick Cahuzac a été limogé de son poste d'entraîneur du RC Lens, rapporte L'Équipe ce mardi. L'entraîneur français n'a pas résisté à la mauvaise série du club, qui vient d'enchaîner trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Thorgan Hazard, seul Belge évoluant au sein du club, va ainsi devoir s'adapter à un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines.

La défaite qui marquera le plus son passage au RC Lens est évidemment ce terrible 1-9 subi face à Côme. Les hommes de Yannick Cahuzac se sont véritablement fait marcher dessus par le club italien.

Lens s'est incliné à quatre reprises lors de ses cinq derniers matchs. Deux fois en Ligue des champions, face à Bruges (0-3) et contre Côme (1-9). En championnat, il y a aussi eu une défaite contre Lille (0-1) et face à Marseille (1-2) dimanche.

Cette rencontre entre le RC Lens et Marseille était donc la dernière de Yannick Cahuzac sur le banc lensois. Le tacticien ajaccien était devenu le T1 de Lens il y a à peine deux mois.

Pierre Sage évoqué pour lui succéder

Pour lui succéder, plusieurs noms auraient déjà été évoqués. Celui de Pierre Sage, qui semble se diriger vers un licenciement à Crystal Palace, est notamment ressorti.

L'entraîneur français avait quitté Lens l'été dernier pour rejoindre le club anglais. Mais malheureusement pour lui, il pourrait prochainement être démis de son poste d'entraîneur en Angleterre et un retour à Lens aurait ainsi été évoqué.

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