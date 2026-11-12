Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

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Yannick Cahuzac a été limogé de son poste d'entraîneur du RC Lens, rapporte L'Équipe ce mardi. L'entraîneur français n'a pas résisté à la mauvaise série du club, qui vient d'enchaîner trois défaites de suite toutes compétitions confondues. Thorgan Hazard, seul Belge évoluant au sein du club, va ainsi devoir s'adapter à un nouvel entraîneur dans les prochaines semaines.