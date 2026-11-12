Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

Raul Florucz est de retour en sélection autrichienne. Une première en 2026 pour celui qui avait vu la Coupe du Monde lui filer sous le nez.

Malgré le forfait de Besfort Zeneli avec la Suède, huit joueurs représenteront l'Union Saint-Gilloise sur la scène internationale durant cette trêve : Kamiel Van de Perre et Denzel De Roeve (U21 belges), Kevin Rodriguez (Équateur), Adem Zorgane (Algérie), Massiré Sylla (première sélection avec le Sénégal), Relebohile Mofokeng (Afrique du Sud), Hervé Koffi (Burkina Faso) ainsi que Raul Florucz (Autriche).

Good luck to all our Unionists on international duty! 💛💙 https://t.co/HIMxMgsgbK — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) November 12, 2026

Une première en 2026 pour le dernier cité. Raul Florucz fait ainsi son retour en sélection après avoir pourtant sauté de la liste pour la Coupe du Monde. Cela avait été une fameuse déception pour le joueur, notamment appelé lors des trois premiers rassemblements ayant suivi son arrivée à l'Union mais blessé lors du dernier rendez-vous de mars et plus appelé depuis. Outre cette absence, il payait également son temps de jeu fortement revu à la baisse avec l'Union : seulement une titularisation en Playoffs.

La Roumanie rit jaune pour Florucz

Son absence du Mondial avait fait parler...jusqu'en Roumanie. Car avant d'honorer ses premières sélections avec l'Autriche, Florucz semblait proche de devenir international roumain. Né à Vöcklabruck, en Autriche, le joueur a été élevé par des parents roumains originaires d'Arad (dont le club était entraîné par Mircea Rednic avant que ce dernier ne parte au Standard il y a un an).

"Si j'obtenais la nationalité roumaine et que j'étais sélectionné en équipe nationale, je viendrais avec grand plaisir, ce serait un honneur", déclarait Florucz à l'époque. Mais la lenteur administrative de sa naturalisation sportive a permis de prendre le balle au bon lorsque l'attaquant a explosé à l'Olympija Ljubjana il y a deux ans.





Déterminé à se montrer à Ralf Rangnick

Sa non-sélection pour la Coupe du Monde alimente un certain sentiment de gâchis en Roumanie, qui déplore s'être intéressé à lui bien avant l'Autriche. A-t-il joué sur les deux tableaux ? Son choix a fait grincer des dents...mais est désormais irréversible et doit se respecter.

D'autant que cette nouvelle convocation vient récompenser son efficacité avec l'Union. Pas toujours titulaire, il n'en est pas moins le meilleur buteur de David Hubert, avec sept réalisations toutes compétitions confondues cette saison. C'est qu'en sélection autrichienne, il y a une place à prendre en pointe de l'attaque depuis la retraite internationale de la légende locale Marko Arnautovic. Il n'y a plus qu'à convaincre Ralf Rangnick.