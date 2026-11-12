Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

Scott Crabbé, journaliste football
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Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !
Photo: © photonews

Le Club de Bruges verra-t-il le partage contre Anderlecht finalement agrémenté d'un score de forfait suite au manque d'un joueur formé en Belgique sur la feuille du Sporting ? Le président Bart Verhaeghe s'est exprimé sur le sujet.

Depuis sa réclamation devant le Conseil Disciplinaire, le Club de Bruges fait couler beaucoup d'encre. Les Blauw en Zwart font-ils preuve d'un petit esprit en demandant réparation pour l'erreur commise par Anderlecht ?

Si l'argument anderlechtois voulant que cette erreur n'a pas eu d'influence sur le résultat final est loin de convaincre tout le monde, Bruges est aussi sous le feu des critiques. Le Club doit-il être au-dessus de tout cela ? Son président Bart Verhaeghe est sorti du silence.

Le Club veut faire appliquer le règlement

"Même si nous avions gagné le match, nous aurions entrepris des démarches", indique-t-il dans Het Laatste Nieuws, précisant que plus que le score final de la rencontre, c'est le football belge qui est également en jeu.

"Si Anderlecht était autorisé à s'en sortir malgré une feuille de match mal remplie, cela pourrait créer un précédent pour que d'autres équipes commettent elles aussi des « petites erreurs ». Et c'est ce que je veux éviter à tout prix", poursuit Verhaeghe.


Le président brugeois rappelle que cette règle est appliquée pour protéger les intérêts du football belge et de sa formation. "Nous voulons juste un monde du football correct et professionnel. Il y a de la place pour tout le monde, à condition de travailler de manière professionnelle. C'est ainsi que nous parviendrons à un meilleur football belge".

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