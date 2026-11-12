"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck
Photo: © photonews
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Fraîchement nommé directeur technique de la RAAL La Louvière ce mercredi, Jacky Mathijssen avait une première mission : nommer un nouvel entraîneur. C'est désormais chose faite avec l'officialisation de la signature de Sven Vandenbroeck ce jeudi après-midi. L'ancien coach des Diablotins a pris la parole sur la nomination de l'ancien T1 de Zulte Waregem.

Jacky Mathijssen et Sven Vandenbroeck se connaissent bien. Ils ont déjà travaillé ensemble par le passé à Louvain, en Grèce, et aussi parce que Mathijssen a été le mentor de Vandenbroeck dans le cadre de l'obtention de son diplôme UEFA Pro.

Jacky Mathijssen ravi de l'arrivée de Sven Vandenbroeck

Cette arrivée n'est donc pas vraiment un hasard. Jacky Mathijssen se montre ravi : "Je suis très heureux d’accueillir Sven, qui nous rejoint pour relever ce challenge."

"En tant qu’entraîneur, il dispose de solides connaissances tactiques et d’une grande expérience du monde du football", a-t-il souligné, selon un communiqué du club louviérois.

"Ses qualités humaines ont également joué un rôle dans notre décision et elles seront importantes pour former ce groupe et maintenir la RAAL en Division 1."

Toni Turi explique le choix de Sven Vandenbroeck

Lire aussi… OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière
Toni Turi, le CEO de la RAAL La Louvière, a également pris la parole sur l'arrivée de Sven Vandenbroeck : "Nous avions plusieurs pistes et avons rencontré différents entraîneurs. À son arrivée, Jacky Mathijssen nous a partagé ses idées, sa vision et son expérience afin d’affiner notre réflexion et, finalement, d’opter pour Sven."

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