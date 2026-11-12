Cela avait-il joué pour lui ? Rudi Garcia à coeur ouvert sur le lobbying nécessaire pour s'imposer

Sans club depuis son départ des Diables Rouges cet été, Rudi Garcia a pu prendre du recul sur sa situation, mais aussi celle des entraîneurs français. Il en vient à un constat clair : nos voisins ne poussent pas assez leurs compatriotes à l'étranger.

Rudi Garcia a pas mal bourlingué hors de France ces dernières années. Si sa carrière d'entraîneur a débuté dans l'Hexagone a commencé dans l'hexagone (Saint-Étienne, Dijon, Le Mans, Lille), la suite a été plus internationale. Quatre de ses six derniers challenges l'ont mené à l'étranger, de l'AS Roma au banc belge en passant par Naples et Al-Nassr.

Les entraîneurs français ne semblent pourtant pas avoir autant la bougeotte. Comparativement aux joueurs, ils s'exportent beaucoup moins. Pour Rudi Garcia, ce n'est pas seulement une question de volonté.

Le réseau français pas assez développé à l'étranger ?

"Peut-être un peu plus de lobbying, aussi un peu plus de promotion de nos entraîneurs français. On n’a pas le même lobbying que les entraîneurs portugais, par exemple", avance-t-il pour le Late Football Club.

"On n’a pas beaucoup de directeurs sportifs non plus français dans les clubs, et notamment dans les clubs européens. Et ce sont souvent les directeurs sportifs qui choisissent les coachs", poursuit-il.

L'ancien sélectionneur pointe un autre détail, estimant que la durée nécessaire pour obtenir le diplôme UEFA Pro, indispensable pour entraîner au plus haut niveau européen, est trop importante : "Peut-être que si la formation était un petit peu plus courte, les coachs pourraient commencer un tout petit peu plus tôt".



