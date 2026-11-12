"Cela pourrait être les ligaments" : Vincent Euvrard redoute une grosse blessure pour Tobias Mohr

Le Standard de Liège a perdu Tobias Mohr sur blessure face à Mönchengladbach en match amical. Touché à la cheville, l'Allemand pourrait souffrir des ligaments, selon Vincent Euvrard.

Le Standard n'avait pas besoin de ça. Privé de plusieurs joueurs, le club liégeois a perdu Tobias Mohr sur blessure ce jeudi lors du match amical face au Borussia Mönchengladbach. L'Allemand a dû quitter ses coéquipiers après une demi-heure de jeu. Une mauvaise nouvelle pour Vincent Euvrard, qui doit composer avec une infirmerie remplie.

En posant son pied au sol, sa cheville gauche a tourné. Le joueur s'est retrouvé en grande difficulté et a quitté le terrain en criant de douleur, selon La Dernière Heure. Salieu Drammeh a pris sa place à la 30e minute.

L'entraîneur est inquiet

Après la rencontre, Vincent Euvrard était très inquiet. "J'espère que ce n'est pas trop grave mais cela pourrait être les ligaments. À voir les prochains jours", a confié l'entraîneur des Rouches. Il faudra attendre les prochains examens pour connaître la gravité de la blessure et savoir combien de temps Mohr pourrait manquer.

Marlon Fossey est forfait jusqu'à la fin de la saison et plusieurs autres joueurs sont actuellement indisponibles. Pour cette rencontre, Euvrard avait dû faire appel à de nombreux jeunes.

Défaite du Standard

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Florian Neuhaus a inscrit le seul but de la partie à la 32e minute, offrant la victoire à Mönchengladbach (1-0).