C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United

Scott Crabbé, journaliste football
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C'est l'effet papillon : comment Pep Guardiola pourrait reprendre du service...grâce à Manchester United
Photo: © photonews

Le jeu des chaises musicales s'observe aussi à l'échelle internationale. Un effet papillon qui pourrait conduire Pep Guardiola à reprendre du service...suite aux déboires de Manchester United.

La crise couve plus que jamais à Manchester United, qui passe cette trêve internationale de novembre en position de relégable. Vainqueur de trois matchs sur quinze depuis le début de saison, Michael Carrick devrait en faire les frais, malgré le soutien initialement affiché par sa direction.

Comme nous vous le rapportions hier, les Red Devils sont d'ailleurs de plus en plus proches d'un accord avec Mauricio Pochettino pour lui succéder. Seul problème : l'Argentin est actuellement en poste à la tête de la sélection américaine, battue (oui, il faut le rappeler) par les Diables Rouges en huitième de finale de 'sa' Coupe du Monde.

Guardiola pour succéder à Pochettino ?

La fédération américaine doit donc préparer ses arrières en cas de départ de Pochettino à Manchester. D'après The Athletic, les décideurs de la Team USA tentent de faire de Pep Guardiola son successeur potentiel.

Guardiola, qui a quitté Manchester City l’été dernier, a été évoqué à différents niveaux du processus de recrutement au sein de la fédération comme candidat potentiel. Il a d'ailleurs déjà eu des discussions avec la Fédération américaine de football par le passé et s’intéresse depuis longtemps à la possibilité de travailler aux États-Unis.


Lors d’une année sabbatique, qui a suivi son départ du FC Barcelone en 2012, le Catalan a vécu à New York. Il y a profité d’un relatif anonymat, séjournant avec sa famille dans un appartement luxueux près de Central Park.

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