Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
| Commentaire
Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Les jeunes ont eu leur chance, mais OHL n'a fait aucun cadeau. Charleroi repart de Louvain avec une défaite 2-1 en amical et quelques enseignements à tirer.

La trêve internationale n'est pas synonyme de repos. Ce jeudi, Charleroi s'est rendu à Louvain pour disputer une rencontre amicale face à OHL. L'occasion de donner du temps de jeu aux joueurs restés au club, mais aussi à plusieurs jeunes de la réserve.

Pour ce rendez-vous, le staff carolo avait composé une équipe différente de celle qui évolue habituellement en Jupiler Pro League. Delavallée était titulaire dans les buts, Solheid, Piron, Nawata et Mbemba figuraient dans le onze de départ.

OHL a été clinique

Charleroi a eu plusieurs occasions de faire la différence. Les Zèbres ont eu le ballon et se sont montrés dangereux devant le but. Mais ils ont manqué d'efficacité, avec une tendance à vouloir compliquer certaines actions.

OHL a su profiter de ces hésitations pour faire la différence. Une perte de maîtrise sous la pression et un ballon mal négocié après une phase arrêtée ont coûté deux buts aux Carolos. Entré à la pause, Pflücke a réduit l'écart en seconde période.

Beaucoup mieux en championnat


Heureusement rien de grave comme il s'agit d'un match amical. En championnat, le Sporting Charleroi est quatrième avec 27 points en onze journées.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Charleroi
OH Louvain

Plus de news

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

Quatre minutes ont suffi : les Diables renversent la Turquie pour mettre l'Italie et la France sous pression

19:53
"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

"Kevin doit prendre cette décision lui-même" : Mark van Bommel favorable à un départ de De Bruyne cet hiver ?

19:43
Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

Le Club de Bruges reçoit une mauvaise nouvelle d'Allemagne : un coup dur pour les Blauw en Zwart

19:20
Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

Thibaut Courtois ne regrette pas son choix de faire l'impasse sur la Ligue des nations : "C'était nécessaire"

19:00
Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

Une première pour un joueur d'Anderlecht, qui se prépare déjà à affronter un équipier

18:30
La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

La Belgique sur un podium pas très glorieux : seuls deux pays font pire en Europe

18:00
L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté Live

L'arrêt de Lammens pour garder les Diables devant ! Direct Commenté

16:45
Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

17:30
Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

Un départ de Kevin De Bruyne de Naples pourrait faire les affaires d'un cadre de l'Union

17:00
Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union

16:37
1
Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

Un record de transfert en Pro League pulvérisé ? Voici le montant impressionnant fixé par Bruges pour Tresoldi

16:20
"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

"Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck

16:00
1
"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

"Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges

15:40
2
OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

OFFICIEL : voici le successeur d'Edward Still à la RAAL La Louvière

15:30
Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas

15:00
1
Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

Mauvaise nouvelle pour Mike Penders ?

14:40
Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

Accord verbal trouvé : Pierre Sage en route vers un retour au RC Lens ?

14:31
La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

La RAAL La Louvière a trouvé son nouvel entraîneur : voici qui va succéder à Edward Still

14:20
"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

"Je l'ai ignoré pendant deux semaines" : Thibaut Courtois fait une drôle de révélation

14:00
Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

Romelu Lukaku en difficulté à Fenerbahçe : Anderlecht peut-il rêver d'un retour ?

13:30
Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

Binational toujours aussi discuté : le meilleur buteur de l'Union veut faire taire les critiques

13:00
Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

12:40
Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

Plus jeune que Kevin De Bruyne : Naples ne lâche pas sa cible de Pro League

12:20
Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

Qui pour succéder à Jess Thorup ? La direction de Genk fixe le cap

12:00
Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

11:30
Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question

11:00
1
Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

Un retour aux affaires polémique pour Rudi Garcia ? Notre ancien sélectionneur réagit

10:40
Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

Et dire qu'il faut le ménager : comment Manchester United a pensé à jouer un bien sale coup à Vincent Kompany

10:30
Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

Officiel : un entraîneur de D1A démissionne, son successeur immédiat est connu

10:20
Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

Du rarement vu : les Diables face à un joueur...qui n'a pas encore fait ses débuts chez les pros ?

10:00
Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

09:40
Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

Mark van Bommel a tranché : voici les trois Diables qui sautent de la sélection face à la Turquie

09:20
Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht !

09:00
4
Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

Felice Mazzù avait vu juste : première sélection pour une révélation de Pro League

08:40
"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

"J'ai un grand respect pour lui" : Alexis Flips remercie l'homme qui lui a tendu la main à Anderlecht

08:20
Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

Les Diables face à un ancien grand espoir de Pro League : "Il sera titulaire"

08:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 11
Standard Standard 3-0 SK Beveren SK Beveren
Westerlo Westerlo 1-5 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-0 KV Malines KV Malines
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Antwerp Antwerp 2-2 Lommel SK Lommel SK
FC Bruges FC Bruges 1-1 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Union SG Union SG 1-0 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 4-1 Zulte Waregem Zulte Waregem

Dernières réactions

den strep den strep a propos de Bruges petit joueur pour sa réclamation ? Bart Verhaeghe répond à Anderlecht ! Pogi Pogi a propos de "Il y a largement la place" : Philippe Albert met la pression sur les Diables Rouges Pogi Pogi a propos de Le Standard s'incline face à une équipe de Bundesliga entraînée par un ancien coach de l'Union Pogi Pogi a propos de Silvio Proto répond sèchement à Hans Vanaken : "Tu arrêtes avec le VAR, tu as un titre en moins" Pogi Pogi a propos de Kevin De Bruyne au PSV ? Un éventuel transfert qui ne fait pas l'unanimité aux Pays-Bas Pogi Pogi a propos de "Cela a également joué un rôle" : Jacky Mathijssen explique pourquoi La Louvière a recruté Sven Vandenbroeck Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Joueur formé en Belgique manquant sur la feuille : un ancien employé d'Anderlecht a son avis sur la question titof161 titof161 a propos de Coup dur pour les Diables Rouges : pas de Romelu Lukaku en Turquie ! Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de L'affaire Anderlecht ravive les tensions dans un football belge déjà sous pression Chris Lapoiscaille Chris Lapoiscaille a propos de Il y a près de 30 ans, Anderlecht était dans la situation inverse et n'avait pas porté plainte Forum
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved