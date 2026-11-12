Charleroi surpris à Louvain : les Zèbres punis malgré leurs occasions en amical

Les jeunes ont eu leur chance, mais OHL n'a fait aucun cadeau. Charleroi repart de Louvain avec une défaite 2-1 en amical et quelques enseignements à tirer.

La trêve internationale n'est pas synonyme de repos. Ce jeudi, Charleroi s'est rendu à Louvain pour disputer une rencontre amicale face à OHL. L'occasion de donner du temps de jeu aux joueurs restés au club, mais aussi à plusieurs jeunes de la réserve.

Pour ce rendez-vous, le staff carolo avait composé une équipe différente de celle qui évolue habituellement en Jupiler Pro League. Delavallée était titulaire dans les buts, Solheid, Piron, Nawata et Mbemba figuraient dans le onze de départ.

OHL a été clinique

Charleroi a eu plusieurs occasions de faire la différence. Les Zèbres ont eu le ballon et se sont montrés dangereux devant le but. Mais ils ont manqué d'efficacité, avec une tendance à vouloir compliquer certaines actions.

OHL a su profiter de ces hésitations pour faire la différence. Une perte de maîtrise sous la pression et un ballon mal négocié après une phase arrêtée ont coûté deux buts aux Carolos. Entré à la pause, Pflücke a réduit l'écart en seconde période.

Beaucoup mieux en championnat



Heureusement rien de grave comme il s'agit d'un match amical. En championnat, le Sporting Charleroi est quatrième avec 27 points en onze journées.