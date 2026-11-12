Cinq absents face à une bonne connaissance de Pro League : pour le Standard aussi, c'est jour de match !

Le Standard veut garder le rythme durant cette trêve internationale. Cette après-midi, les Rouches se frotteront au Borussia Mönchengladbach.

Après la Juventus, en fin de préparation estivale, puis le RC Lens lors de la précédente trêve internationale, le Standard se mesure à nouveau à un adversaire de taille pour préparer la suite de la saison en championnat.

Les Rouches s'en vont en Allemagne aujourd'hui : sur le coup de 14h, ils y défieront le Borussia Mönchengladbach. Le match aura lieu à huis clos dans les installations des Fohlen.

Vincent Euvrard veut garder le cap

L'occasion pour Vincent Euvrard de donner du rythme à tout le monde, y compris à ceux qui jouent moins en match officiel. Il sera d'ailleurs privé de ses internationaux Matthieu Epolo (RDC), Dennis Ayensa (Iran), Ryan Fosso (Cameroun), Marco Ilaimaharitra (Madagascar) et Gustav Mortensen (Danemark U21).

Nos 5 internationaux. Faites ça bien, les gars. 🌎 https://t.co/spErMuDwrr — Standard de Liège (@Standard_RSCL) November 10, 2026

Malgré ses absences, le Standard voudra consolider les acquis de la rencontre remportée 3-0 face à Beveren juste avant la trêve, mettant fin à un triste bilan d'un point sur quinze. Car pour la reprise, il s'agira de confirmer cette réaction en déplacement à Lommel.





Dans le camp d'en face, le Borussia Mönchengladbach sera également à la recherche d'un regain de confiance. La situation s'est améliorée depuis l'arrivée d'Alexander Blessin sur le banc. Gladbach a même enchaîné deux victoires de rang mais a perdu 3-1 à Hambourg avant la trêve et reste dernier de Bundesliga.