Cinq buts et un retour important : l'Union ne chôme pas pendant la trêve

L'Union Saint-Gilloise s'est imposée sur le score de 5-1 en match amical contre Dender, ce jeudi, au centre d'entraînement de Zaventem.

Trêve internationale oblige, l'Union Saint-Gilloise n'a plus de match officiel à disputer avant le dimanche 22 novembre prochain à 16h00 à Courtrai. Tous les Unionistes ne sont cependant pas repris en sélection nationale et le travail se poursuit ainsi au sein du club et de l'équipe première.

L'Union s'impose largement face à Dender

Ce jeudi, c'est une équipe composée de joueurs de l'équipe première et de jeunes du centre de formation qui s'est imposée 5-1 face à Dender dans un match amical au centre d'entraînement de Zaventem.

Pour cette rencontre, l'Union avait aligné Chambaere, Sykes, Egel, Kricfalusi, Pavlic, Kvist, Aquino, Patris, Ait El Hadj, Hurtevent et Olaru. À noter le retour d'Ondrej Kricfalusi, récemment blessé.

Plusieurs changements ont été effectués en cours de match : Chibani, Devisate, Tabich et Guilherme sont entrés à la 45e minute, Keita à la 61e, puis Steenhaut et Mayonga à la 85e minute.

Après avoir été menée au score, l'Union a renversé la situation grâce à des réalisations de Darius Olaru (60e), Sekou Keita (70e), Anouar Ait El Hadj (73e), Guilherme Smith (75e) et Dylan Aquino (81e).



