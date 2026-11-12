Comme à la belle époque : un ancien Diable bat des records en D3 Amateurs

Hier, Verlaine s'est imposé 0-2 à Aubel en D3 FFA. Logan Bailly a repris ses bonnes vieilles habitudes en gardant ses cages inviolées. Car avant le but encaissé contre Momalle, le gardien de 40 ans restait sur une fameuse série d'invincibilité.

Arrivé à Verlaine en provenance de Virton il y a un an et demi, Logan Bailly fait durer le plaisir. Initialement présent comme entraîneur des gardiens des Tareaux, l'ancien Diable Rouge prend lui-même régulièrement place dans les buts.

Avec succès : le but marqué à Verlaine par Momalle le week-end passé à l'occasion du partage 1-1 était un petit événement. Avant ça, l'équipe n'avait plus encaissé depuis 686 minutes. Dont 596 avec Bailly entre les perches.

Verlaine toujours aussi solide

Hier après-midi, les Liégeois avaient donc à coeur de retrouver leur imperméabilité défensive. Mission réussie avec cette victoire 0-2 à Aubel, synonyme de nouvelle clean sheet.

L'air de Verlaine fait également beaucoup de bien à Alessio Cascio. L'ancien ailier gauche du RFC Liège est impliqué dans la moitié des buts de ses nouvelles couleurs avec ses quatre réalisations et cinq passes décisives.





Une belle renaissance après ses soucis en Serie D italienne : en cours de saison, la direction de Portogruaro avait voulu diviser son salaire par deux. Suite à son refus, Cascio n'avait plus été payé et avait été écarté du groupe.