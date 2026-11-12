Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17

Scott Crabbé, journaliste football
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Deux joueurs du Standard en sont : ces jeunes Wallons qui veulent briller au Mondial U17
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Dans pile une semaine, la Coupe du Monde U17 débutera au Qatar. Si la sélection américaine à annoncé son retrait pour des raisons de sécurité, la Belgique s'y rendra bien. Avec quelques représenants du sud du pays dans le groupe.

Ces derniers jours, la liste belge concoctée par Sven Vermant pour la Coupe du Monde U17 a fait parler. Des joueurs comme Jayden Onia Seke, Noa Ojea ou Joshua Nga Kana n'ont pas été libérés par Anderlecht et brillent par leur absence.

Le groupe ne manque cependant pas de talent. Xander Dierckx (Antwerp), pourtant titulaire régulier en D1A, a notamment été autorisé par son club à être de la partie.

Jelle Driessen, grand talent du Jong Genk, est lui aussi repris, tout comme Mattis Seghers, jeune gardien d'Anderlecht, qui ne joue pas en D1B avec les U23 mais est souvent à l'entraînement avec l'équipe A.

La Belgique y croit

Plusieurs représentants du football wallon seront également à l'oeuvre. On pense notamment à Esteban Levaux, gardien des U18 du Standard. Formé à Onhaye jusqu'à ses neuf ans, il poursuit son écolage sur les hauteurs du Sart-Tilman depuis 2018.

Fils de Gilles Levaux, ancien gardien de but d’Onhaye, Bioul et…des jeunes du Standard, Esteban Levaux a même déjà accompagné l'équipe première en déplacement à l'Antwerp en fin de saison dernière et a déjà pris place sur le banc du SL 16 à douze reprises.

Les Rouches bien représentés

Le Standard envoie d'ailleurs un autre représentant de ses U18 au Mondial, puisque Djibril Gbemou est également de la partie. L'attaquant de 17 ans formé à Trooz a fini la saison dernière en force et compte bien poursuivre sur sa lancée, même à l'internationale.

Léni Strouwen a également été formé dans la région liégeoise, du côté de Waremme. Mais il a ensuite transité par Tongres, Wellen et Saint-Trond, avant de débarquer au Club de Bruges en juillet 2025. Il est également un titulaire régulier du championnat U18, tout en étant déjà monté au jeu en Youth League avec les jeunes Brugeois, c'était à l'occasion de la victoire 5-3 contre Aston Villa.

De son côté, Rayan Garcia Belkacem évolue déjà en D1B avec les U23 de La Gantoise. Formé à Herseaux (non loin de Mouscon), il a rejoint les Buffalos il y a deux ans, après être passé par Deinze.

Deux talents bruxellois partis à Genk

Notons également que deux talents bruxellois sont de la partie. Elie Mbavu a été formé à Saint-Josse et au Sporting Bruxelles avant de mettre le cap sur Genk (il joue également en D1B avec les U23). Assil Saidi a suivi le même chemin en passant du RWDM au Racing, avec également un épisode du côté de La Gantoise.

En phase de poules de ce Mondial U17 disputé au Qatar, la Belgique affrontera le Vietnam, le Mali et la Nouvelle-Zélande. 

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